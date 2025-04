Nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców na Warmii i Mazurach – Straż Graniczna ujawnia skalę

Straż Graniczna z Warmii i Mazur skontrolowała legalność zatrudnienia prawie 850 obcokrajowców w pierwszym kwartale 2025 roku. Ustalono, że 152 osoby pracowały niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W okresie od stycznia do marca 2025 roku sprawdzono sytuację prawną 848 obcokrajowców. W przypadku 152 osób stwierdzono niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że niektórzy pracodawcy zatrudniali cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń lub na warunkach innych niż określone w dokumentach. W wielu przypadkach nie zawierano z pracownikami żadnych umów. Najwięcej naruszeń dotyczyło zatrudnienia w sektorze usługowym (24%), a także w branżach produkcyjnej, budowlanej i pośrednictwa pracy – po 19%.

Nieprawidłowości dotyczyły obywateli m.in. Indonezji, Kirgistanu, Mołdawii, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Z danych Straży Granicznej wynika, że najwięcej uchybień w zatrudnianiu cudzoziemców odnotowano w powiecie mrągowskim (20%), olsztyńskim (19%) i ełckim (9%). W powiatach giżyckim, szczycieńskim, ostródzkim i lidzbarskim poziom ten wyniósł po 7%.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sądy nałożyły na przedsiębiorców z regionu grzywny o łącznej wysokości ponad 20 tysięcy złotych.

Na naszym portalu informowaliśmy, że Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy RP cudzoziemcom oraz ułatwianiu im nielegalnego pobytu na terytorium naszego kraju, czerpiąc z tego korzyści majątkowe.

W sprawie zatrzymano trzy osoby, w tym urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w województwie mazowieckim. Wobec dwojga z nich, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

„Tym razem, akcja funkcjonariuszy Straży Granicznej pozwoliła zatrzymać trzy osoby, w tym dwóch wysoko postawionych urzędników państwowych. Podejrzanym zarzuca się przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z procedurą wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i tym samym umożliwienie nielegalnego przekroczenia granicy RP cudzoziemcom z krajów wysokiego ryzyka migracyjnego, na podstawie dostarczonych dokumentów wymaganych do uzyskania polskiej wizy, a także poświadczania nieprawdy co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca na terenie Polski i tym samym – działania na szkodę interesu publicznego” – podkreśla SG.

Czytaj: Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej imigracji

Kresy.pl/SG