Nauczyciele i policjanci z niższymi pensjami. Winią Polski Ład

Nauczyciele otrzymali swoje pierwsze pensje w 2022 roku. W mediach społecznościowych alarmowali o obniżkach, wiążąc je z Polskim Ładem. „Nikt mnie o niczym nie poinformował, a przelew pomniejszono o 400 zł” – Interia cytowała we wtorek jedną z nauczycielek. ZNP przyznaje, że sygnały tego typu docierają do związkowców z całej Polski. Resort edukacji i nauki zapewnia jednak, że niższe pensje nie są związane z Polskim Ładem. Zastrzeżenia zgłosili także m.in. policjanci. Ich zapowiadane na ten rok podwyżki w wysokości 500 zł mogą zostać skonsumowane przez Polski Ład. Do sprawy odniósł się w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Nikt nas o niczym nie informował. Zobaczyłam przelew z banku i się zdziwiłam. Otrzymałam 400 zł mniej. To około 13 proc. mojej pensji – Interia cytowała we wtorek jedną z nauczycielek. Inna nauczycielka miała dostać 200 złotych mniej. Zastrzeżenia zgłosili także m.in. policjanci. Duża część policjantów alarmuje , że za styczeń (w policji wypłaty są przyznawane z góry za miesiąc) policjanci otrzymali mniej o 300 złotych. W wyliczeniach przelewów zastosowano nowe zasady, które wynikają z Polskiego Ładu. W środę do sprawy odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller.

Polski Ład przewiduje, że osobom zarabiającym powyżej 5700 zł brutto i mniej niż 11 141 zł brutto naliczana jest „ulga dla klasy średniej”. Osoby, które mieszczą się w tych widełkach, mogły złożyć wniosek o niestosowanie tej ulgi przy wyliczaniu pensji netto. Każde bowiem przekroczenie granicy – nie tylko w górę, lecz i w dół – wiąże się z koniecznością zwrócenia ulgi w całości.

Osoby zarabiające powyżej 5700 zł brutto, również nauczyciele, po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z ulgi, mogli stracić na Polskim Ładzie.

ZNP podkreśla, że obniżki mogły wynieść od kilkudziesięciu do nawet 300-400 zł. Nie wszyscy nauczyciele znaleźli się w takiej sytuacji. „Niektóre pensje są wypłacane na takim samym poziomie, są też takie osoby, które coś zyskały” – mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP.

Pojawił się także problem związany z formularzem PIT-2. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Finansów. „Nauczyciele, jak większość zawodów, PIT2 składają tylko raz (moc do odwołania). Najczęściej przy rozpoczęciu zatrudnienia. Świadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym roku podatkowym, lecz też w następnych latach. PŁ nic tutaj nie zmienia” – przekazał resort finansów na Twitterze.

Zdaniem MF zmiany wynikające z Polskiego Ładu są dla większości nauczycieli „korzystne lub neutralne”. „Zyskają przede wszystkim nauczyciele o niższych zarobkach. Wszyscy nauczyciele zarabiający poniżej 11 141 zł brutto mies. zyskają lub ich pensja się nie zmieni. To zdecydowana większość nauczycieli” – przekazano w twitterowym komunikacie.

Ministerstwo przekazało potem wyliczenia związane z wpływem Polskiego ładu na pensje nauczycieli konkretnych stopni zawodowych. „Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie 'na rękę’, czyli aż 1 728 zł rocznie” – podano. „Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3 927 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie 'na rękę’, czyli aż 1 416 zł w skali roku” – napisano w wyliczeniu.

„Nauczyciel mianowany ma obecnie 5 094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie. Dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł 'na rękę'” – czytamy. „Nauczyciel dyplomowany ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie. Dla takiego nauczyciela reforma będzie neutralna – dzięki preferencji dla klasy średniej” – informuje MF.

Resort edukacji i nauki zapewnia jednak, że niższe pensje nie są związane z Polskim Ładem. MEiN wydało w tej sprawie oświadczenie. „Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że zakończyło się spotkanie z kuratorami oświaty z całej Polski. Dotyczyło ono rzekomego zaniżania wynagrodzeń nauczycieli, które miałoby wynikać z wejścia w życie przepisów z zakresu Polskiego Ładu. Żaden kurator oświaty nie potwierdził tego rodzaju sytuacji. W związku z tym MEiN apeluje o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej. Jeżeli w indywidualnych przypadkach nauczyciel z innych powodów otrzymał niższe wynagrodzenie, prosimy o kontakt z organem prowadzącym oraz przekazanie informacji na adres [email protected]” – napisano.

Zastrzeżenia zgłosili także m.in. policjanci. Duża część policjantów alarmuje , że za styczeń (w policji wypłaty są przyznawane z góry za miesiąc) policjanci otrzymali mniej o 300 złotych. Wypłaty policjantów na kierowniczych stanowiskach są z kolei niższe nawet o 600-700 złotych.

„Nie wyobrażam sobie, aby nasza podwyżka wynegocjowana z rządem została skonsumowana przez tzw. ład. Nie wyobrażam sobie, żeby nie nastąpiła rekompensata ze strony rządu dla funkcjonariuszy wszystkich służb” – oświadczył Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, cytowany przez portal RMF.

W środę do sprawy odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. „Ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie” – powiedział, cytowany przez PAP.

Wyraził opinię, że „każda osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, a której średnio miesięcznie dochody nie przekraczają 12,8 tysięcy złotych – te osoby na Polskim Ładzie w żaden sposób nie stracą. Część z nich znacząco zyska”.

Rzecznik rządu został zapytany w środę o doniesienia dotyczące nauczycieli, którzy otrzymali pierwszą pensję w styczniu, a która jest o 200-300 złotych mniejsza w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu. „Ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie albo w lutym, liczę na to, że księgowi o to zadbają, a my przygotujemy takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby to w sposób sprawny zrobić” – odpowiedział.

Müller dopytywany, czy chodzi o PIT-2 odpowiedział, że „jednym z powodów dla których w niektórych miejscach mogło dojść do złego naliczenia jest faktycznie błąd księgowego czy kadrowego, jeżeli chodzi o naliczenie z poziomu PIT-2”.

Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że problemów udałoby się uniknąć, gdyby zastosowano tradycyjne sześciomiesięczne vacatio legis. Pozwoliłoby ono przyzwyczaić do wdrożenia zmian.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Program został przyjęty przez rząd we wrześniu br. roku. Oprócz kwestii podatkowych przewiduje m.in. przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie. Zapowiadane są też inwestycje, mające wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i możliwość budowy domu do 70 m kw. bez formalności.

wydarzenia.interia.pl / gov.pl / pap / portalsamorzadowy.pl / rmf24.pl / Kresy.pl