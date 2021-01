Mike Pompeo odwiedzi Brukselę, lecz nie spotka się z władzami Unii Europejskiej

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo uda się w tym tygodniu do Brukseli. Nie spotka się jednak z szefami instytucji UE. Komisja Europejska nie odpowiedziała na pytanie, czy ze strony amerykańskiej lub unijnej pojawiła się taka propozycja. Sekretarz stanu USA spotka się natomiast z szefem NATO.

Będzie to prawdopodobnie ostatnia podróż zagraniczna Pompeo jako szefa dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano został zapytany podczas konferencji prasowej, czy w Brukseli dojdzie do spotkania Amerykanina z przedstawicielami KE. „Nie” – odpowiedział Stano, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Informacje PAP wskazują, że w trackie podróży za ocean Pompeo nie spotka się także z szefem Rady Europejskiej Charles’em Michelem.

Sekretarz Stanu USA spotka się za to z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Po spotkaniu nie został przewidziany jednak żaden punkt prasowy.

Departament Stanu USA podkreślił także, że Pompeo spotka się w Brukseli także z wicepremier i minister spraw zagranicznych Belgii Sophie Wilmes – informuje agencja „Reuters”.

Sekretarz stanu USA napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze: „Z niecierpliwością czekam na moją nadchodzącą podróż w dniach 13-14 stycznia do Brukseli, aby potwierdzić głębokie i trwałe partnerstwo między USA a Belgią”.

Looking forward to my upcoming travel on January 13-14 to Brussels, to reaffirm the deep and enduring partnership between the U.S. and Belgium.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021