Miedwiediew na Twitterze: Nie Kraków tylko Krakau, nie Gdańsk tylko Danzig

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował w środę zmianę polskiego nazewnictwa Kaliningradu na Królewiec w tweecie. Odpowiedzialnych za decyzję nazwał „polskimi rusofobami” i zakpił z historii kraju.

“Tak więc polscy rusofobi chcą wszystkich uczyć historii. Nie podoba im się nazwa rosyjskiego miasta Kaliningrad; sugerują zamiast tego napisanie Krulevets [pisownia oryginalna – red.]. Cóż, w takim razie nie ma dla nich Krakowa; tylko Krakau, nie Gdańsk; tylko Danzig. Brak Szczecina; tylko Stettin, nie Poznań; tylko Posin, nie Wrocław; tylko Breslau. Lista może trwać i trwać” – napisał.

“I oczywiście żadnej Polski; tylko Księstwo Warszawskie, czyli Królestwo Polskie wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej, jako następca Imperium Rosyjskiego”.

So, Polish Russophobes want to teach everybody history. The name of the Russian city of Kaliningrad is not to their liking; they suggest writing Krulevets instead.

Well, in that case, no Kraków for them; only Krakau.

No Gdańsk; only Danzig.

No Szczecin; only Stettin.

No Poznań;…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 10, 2023