Balon z Rosji wleciał nad Polskę. Dowództwo: nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa

Putina witał we wtorek wieczorem na lotnisku sam przywódca KRLD Kim Dzong Un. Po raz pierwszy wystąpił wobec prezydenta Rosji w roli gospodarza. 24 lata temu był nim jego ojciec Kim Dzong Il. Jeszcze przed przybyciem Putina, co ujawniono na krótko przed rozpoczęciem wizyty, ulice stolicy Korei Północnej, Pjongjangu zostały gęsto udekorowane portretami rosyjskiego przywócy i trójkolorowymi flagami Rosji.

Putin's first visit to Pyongyang in over 24 years. North Korea knows a thing or two about the personality cult.

Currently, NK is key provider of ammunition for Russia's war of attrition against Ukraine.