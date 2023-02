Miedwiediew: jeśli Ukraina zaatakuje Krym, odwet będzie nieunikniony

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zagroził, że jeśli Ukraina odważyłaby się zaatakować Krym, to nieuchronnie spotka się to z rosyjskim odwetem „z użyciem wszelkiego rodzaju broni”.

W sobotę Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zamieścił wpis na Twitterze. Ostrzegł w nim władze Ukrainy, by nie próbowały próbować zbrojnie odzyskać anektowanego przez Rosję Krymu.

„Prawo międzynarodowe respektuje wolę ludu. Krym to Rosja. Zaatakowanie Krymu oznacza zaatakowanie Rosji i eskalację konfliktu” – napisał Miedwiediew.

„Ukraiński gang narkomanów musi zrozumieć, że takie ataki spotkają się z nieuniknionym odwetem z użyciem wszelkiego rodzaju broni” – zagroził były prezydent Rosji.

International law respects the will of the people. Crimea is 🇷🇺. Attacking Crimea means attacking Russia and escalating the conflict. The Ukrainian gang of drug addicts must understand that such attacks will be met with inevitable retaliation using weapons of any kind

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2023