Media: przed nami ogromne podwyżki za ciepło, nawet o ponad 100 proc.

Według Urzędu Regulacji Energetyki, podwyżki ciepła systemowego mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent, podczas gdy same ciepłownie wskazują raczej na setki procent – zaznacza „Rzeczpospolita”.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, od czasu ataku Rosji na Ukrainę, gdy zaczęły rosnąć ceny paliw i energii, eksperci ostrzegają przed sytuacją, jaka może mieć miejsce jesienią. Według gazety, która powołuje się na Urząd Regulacji Energetyki, podwyżki ciepła systemowego, a więc np. dla większości mieszkańców miast, będą rzędu kilkudziesięciu procent.

„Rz” zaznacza przy tym, że mogą to być jednak założenia optymistyczne. Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, powiedział w rozmowie z gazetą, że skala podwyżek będzie się „wahać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent.” Według niego, „w niektórych sytuacjach będą to podwyżki o ponad 100 proc”. Wyjaśnił, że zróżnicowanie zależy od rodzaju wykorzystywanego przez ciepłownię paliwa – zasadniczo, czy jest to gaz, czy węgiel. W przypadku tego ostatniego, różnica w cenach zależy też od tego, czy jest to węgiel krajowy, czy z importu.

Jak podano, szef URE, Rafał Gawin, przyznaje wprost, że należy się szykować na wysokie rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że tu nie chodzi już o same ceny. „My ze swojej strony robimy wszystko, żeby ich [źródeł energii – red.] nie zabrakło” – powiedział Gawin. Dodał zarazem, że obecnie nie widać zagrożenia, by mogło w Polsce zabraknąć prądu czy ciepła.

Gazeta pisze, że ciepłem systemowym w Polsce grzeje się około 15 mln gospodarstw domowych. Jedak inni nie będą mieli lżej, ponieważ do ogrzewania najczęściej korzystają z węgla lub gazu.

Według wyliczeń „Rzeczpospolitej”, trudności i konsekwencje problemów z ceną i dostępnością węgla mogą dotknąć blisko 20 milionów gospodarstw domowych w całej Polsce. W opinii ekspertów, rządowe dopłaty do węgla znacząco nie poprawią sytuacji domów jednorodzinnych, które używają go do ogrzewania. Jest ich około 3,5 mln.

Przypomnijmy, że na początku maja br. polscy sprzedawcy węgla w liście do premiera napisali, że embargo na węgiel z Rosji przyniesie „bardzo daleko idące konsekwencje, które mogą dotknąć miliony Polaków znacznie boleśniej niż putinowski reżim”. Szacowali oni, że zabraknie nam ok. 11 mln ton, co szczególnie odczuje sektor komunalno-bytowy.

rp.pl / businessinsider.com.pl / Kresy.pl