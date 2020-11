Manifestacja tzw. Strajku Kobiet pod domem prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości: „Ty ku…o!”

W piątek wieczorem ok. 150-osobowa manifestacja tzw. Strajku Kobiet w Pruszkowie przeszła pod domem prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, pod którego adresem wznoszono wulgarne hasła.

Służby PiS pod domem Bąkiewicza właśnie spisały i ukarały mandatami 150 osób, które przechodziły tamtędy w ramach marszu Strajku Kobiet! Dwa dni po tym jak narodowcy zdemolowali Warszawę PiS urządza łapankę na pokojowo protestujących pod domem Bąkiewicza! Skandal! – napisała na Twitterze Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Skandalem jest zakłócanie miru domowego, wysyłanie gróźb karalnych i ataki na rodzinę. Kompletne dno. I to poseł nazywa „pokojowym protestem”? – odpowiedział jej wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości publikując film, na którym „pokojowo protestujący” wrzeszczą: Bąkiewicz! Co! Ty ku..o! Bąkiewicz! Co! Ty ku..o!

