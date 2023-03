Macron chce przeforsować kontrowersyjną reformę emerytalną z pominięciem parlamentu

Prezydent Francji Emmanuel Macron zamierza przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego i wprowadzić kontrowersyjną reformę emerytalną z pominięciem parlamentu – pozbawił go możliwości głosowania.

W czwartek Zgromadzenie Narodowe, czyli izba niższa francuskiego parlamentu, miała głosować nad kontrowersyjnym projektem reformy emerytalnej, przeciwko której od miesięcy protestuje wielu Francuzów.

Jednak zaledwie na kilka minut przed głosowaniem prezydent Emmanuel Macron zdecydował się zastosować przepis konstytucji, umożliwiający władzy wykonawczej dalsze procedowanie projektu bez decyzji parlamentu. Głosowanie zostało uniemożliwione, a reforma zostanie wprowadzona w życie dekretami prezydenckimi. Decyzję prezydenta ogłosiła premier Élisabeth Borne.

Projekt reformy zakłada przede wszystkim podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Jest to flagowy postulat administracji Macrona w jego II kadencji prezydenckiej. Reforma jest niepopularna w kraju i wywołuje masowe protesty. Jednak rząd Macrona jest zdeterminowany i zamierza wprowadzić zmiany.

Prezydent zdecydował się na ten ryzykowny krok z obawy, że Zgromadzenie Narodowe w głosowaniu odrzuci dokument. Co prawda parę godzin wcześniej, w czwartek rano, projekt ustawy przyjął senat, gdzie większość senatorów opowiada się za podniesieniem wieku emerytalnego. Rząd Francji nie był jednak pewien wyniku głosowania.

Decyzja Macrona wywołała gwałtowne protesty opozycji, jak również ludzi poza parlamentem. Według serwisu France24 należy spodziewać się wniosków o wotum nieufności wobec rządu. Taki wniosek zapowiedziała już Marine Le Pen. Sprawa grozi też zaognieniem protestów i strajków w całej Francji. Jak podano, opozycyjni deputowani buczeli i gwizdali w reakcji na decyzję prezydenta, a wielu, w tym deputowani partii Jean-Luc Mélenchona, zaczęło śpiewać hymn państwowy.

Ponieważ lewica uniemożliwiała premier Borne dalsze przemawianie, sesję na kilka minut zawieszono. Po wznowieniu obrad, jak relacjonuje France24, we francuskim parlamencie miały miejsce rzadko tam spotykane, chaotyczne sceny. Przemówienie Borne zostało w zasadzie zagłuszone przez buczenie i krzyki ze strony opozycji.

FRANCE: Watch members of the gov whistle, heckle and walk off as Elisabeth Borne announces Article 49.3 to adopt Macron’s pension reform plan WITHOUT a vote in the French National Assembly. pic.twitter.com/vg9mT12J7k

— New World Odor™ (@hugh_mankind) March 16, 2023