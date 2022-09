Łukaszenko: Konflikt na Ukrainie można zakończyć w kilka dni

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko przekonywał w piątek, że konflikt na Ukrainie można zakończyć w ciągu kilku dni.

Jak poinformowała białoruska, państwowa agencja prasowa Biełta, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko ogłosił w piątek, że pokój na Ukrainie można osiągnąć w ciągu kilku dni.

„Jeśli Europejczycy szczerze tego chcą, pokój można osiągnąć w ciągu kilku dni” – podkreślił, przyjmując w piątek listy uwierzytelniające ambasadorów obcych państw.

Według niego, dziś dużo się mówi o tym konflikcie, wielu jednocześnie deklaruje, że chciałoby pokoju na tej ziemi. „Zwłaszcza Europejczyków, bo ten konflikt jest w naszym europejskim domu. Jeszcze raz to deklaruję i ostrzegam Europejczyków: opamiętajcie się i zróbcie wszystko, aby na tej ziemi był pokój” – powiedział Łukaszenko.

„[konflikt – red.] Jest bezpośrednią konsekwencją strategicznych intryg i największej głupoty, przede wszystkim zachodnich polityków” – przekonywał.

W czwartek Paweł Łatuszka jeden z liderów białoruskiej opozycji i były ambasador Białorusi w Polsce, przekonywał na Twitterze, że prezydent Łukaszenko nakazał przygotowania do wojny z Ukrainą.

„Nasze źródła informują: Łukaszenko zgodził się na rozmieszczenie 120 000 rosyjskich żołnierzy [na Białorusi] w okresie listopad-luty. Białoruś zobowiązuje się zapewnić dodatkowe 100 000 zmobilizowanych żołnierzy. Łukaszenko przygotowuje się do wojny na pełną skalę. Zachód musi postawić ultimatum, któremu nie może odmówić” – napisał Łatuszka.

Our sources report: #Lukashenko agreed to deploy 120K soldiers 🇷🇺 during November-February. 🇧🇾 undertakes to supply 100K mobilized soldiers in addition. Lukashenko is preparing for a full-scale war. The West must issue an ultimatum he cannot refuse pic.twitter.com/4sOngI7rCK

— Pavel Latushka (@PavelLatushka) September 29, 2022