Łukasz Szumowski: Rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem w Polsce może wynosić 20-30 tysięcy

Podejrzewam, że w Polsce zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ok. 20-30 tys. osób – oświadczył we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tej pory zakażenie potwierdzono za pomocą testów laboratoryjnych u ponad 14 tys. osób.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski został zapytany we wtorek w TVN 24 o rzeczywistą skalę zakażeń koronawirusem w Polsce. „U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste” – cytuje wypowiedź ministra Polska Agencja Prasowa (PAP).

Zdaniem szefa resortu zdrowia aktualnie osoba zakażona zaraża kolejną jedną osobę.

„To oznacza, że szybko wyłapujemy osoby chore, na tym polega kontrola epidemii. Te 16 tys. testów (w ciągu dnia – PAP), które było przed majówką, wyłapało raptem kilkaset (zakażonych) osób. Czyli naprawdę ta pula wirusa nie jest aż tak dramatycznie duża w Polsce” – dodał.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych we wtorek rano, do tej pory w Polsce potwierdzono 14 242 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu choroby COVID-19 w kraju śmierć poniosło 700 osób.

W Polsce zanotowano do tej pory 4280 potwierdzonych przypadków wyzdrowień.

pap / twitter.com / wnp.pl / kresy.pl