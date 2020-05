Londyn: zmarł płk Stachiewicz, pilot Dywizjonu 301, honorowy prezes Instytutu Piłsudskiego

W Londynie zmarł Mieczysław Stachiewicz, weteran II wojny światowej i pilot 301. Dywizjonu Bombowego, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, działacz polonijny i kawaler Orderu Orła Białego. Miał 102 lata.

O śmierci płk. Mieczysława Stachiewicza, działacza polonijnego i pilota dywizjonu 301 w czasie II wojny światowej, poinformował w czwartek wieczorem poprzez media społecznościowe polski ambasador w Londynie, Arkady Rzegocki.

Dwa tygodnie temu Instytut Piłsudskiego w Londynie, którego płk Stachiewicz był honorowym prezesem, poinformował, że podczas pobytu w szpitalu, do którego weteran II wojny światowej trafił z innego powodu, zaraził się koronawirusem.

Jak podają PAP i RIRM, Mieczysław Stachiewicz urodził się w Warszawie w 1917 roku. 20 lat później wstąpił do Wojska Polskiego, podejmując następnie równolegle studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej. Początkowo był słuchaczem Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy 21 DPG przy 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, a od początku 1938 – słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Został tam przeszkolony w pilotażu podstawowym na samolotach Bartel BM-4, PWS-16 i PWS-26. W październiku ukończył szkołę plutonowy podchorąży rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu.

We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej, po czym przez Rumunię i Francję dostał się do Wielkiej Brytanii, dokąd przybył w czerwcu 1940 roku. Tam przeszkolono go w zakresie pilotażu, a w kwietniu 1942 roku przydzielono do 301. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej”. Do listopada 1942 roku uczestniczył w 33 lotach bojowych w ramach nalotów bombowych na Niemcy i Włochy.

Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji, w Wielkiej Brytanii. Tam ukończył studia architektoniczne i do 1980 roku pracował jako architekt. Uzyskał też brytyjskie obywatelstwo.

Płk Stachiewicz był aktywnym działaczem organizacji polonijnych, w tym Stowarzyszenia Lotników Polskich i Związku Lwowskich Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1981 roku był członkiem, a od 1984 roku prezesem Instytutu Piłsudskiego. W ostatnich latach pełnił rolę honorowego prezesa. Był też wielokrotnie odznaczany, zarówno przez Polskę, jak i Wielką Brytanię, otrzymując zarówno odznaczenia cywilne, jak i wojskowe.

W 2017 roku działa polonijny otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Order Orła Białego. Wcześniej otrzymał Krzyże Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał także m.in. Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych. Opublikował też dwa tomy pamiętników, w tym z czasów wojny.

PAP / RIRM / Kresy.pl