Według szefa litewskiego MSZ, Litwa już niebawem, we współpracy z innymi krajami bałtyckimi, zaproponuje sojusznikom z NATO przedstawienie Ukrainie formalnego planu działań na rzecz przyjęcia tego kraju do Sojuszu.

W środę podczas konferencji prasowej szef MSZ Litwy, Gabrielius Landsbergis zapowiedział, że zaprezentuje sojusznikom z NATO propozycję przedstawienia Ukrainie Planu działania na rzecz członkostwa w Sojuszu (Membership Action Plan, MAP), co umożliwiałoby temu krajowi dołączenie do NATO.

„Wkrótce powinniśmy zwrócić się do naszych kolegów z listem, wzywając ich ponownie do rozważenia opcji przedstawienia Ukrainie MAP” – powiedział Landsbergis, cytowany przez agencje Unian i Delfi. „Jestem przekonany, że NATO mogłoby powtórzyć swoją ofertę przedstawienia MAP Ukrainie, właśnie zaczęliśmy koordynować tę kwestię z naszymi kolegami z państw bałtyckich”.

Szef litewskiego MSZ dodał, że takie działania wysłałoby „silny sygnał Rosji, że Ukraina wybiera ścieżkę transatlantycką” i że ma to poparcie w ramach NATO.

Wcześniej, we wtorek Landsbergis w wywiadzie dla stacji telewizyjnej LRT powiedział, że gdyby Ukraina była członkiem NATO, co jest celem rządu w Kijowie, to Rosja nie byłaby w stanie ani anektować Krymu, ani wszczynać wojny w Donbasie.

„Dziś wszyscy chyba czujemy się trochę odpowiedzialni za działania, których nie podjęliśmy w przeszłości” – powiedział szef litewskiej dyplomacji. Jego zdaniem, NATO powinno pomóc Ukrainie we wdrażaniu reform koniecznych do dołączenia do Sojuszu.

Jak pisaliśmy wcześniej, we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem. Ukraiński przywódca ogłosił, że przystąpienie jego państwa do NATO jest jedynym sposobem rozwiązanie konfliktu w Donbasie. Postulował też sformułowanie przez Sojusz formalnego planu działań na rzecz przyjęcia Ukrainy. Według Zełenskiego, NATO powinno rozszerzyć w regionie Morza Czarnego swoją obecność wojskową, która miałaby nabrać charakteru stałego.

Przypomnijmy, że jeszcze tego samego dnia Kreml przestrzegł Ukrainę przed integracją z NATO. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow uznał, że wstąpienie Ukrainy do Sojuszu nie pomoże jej w rozwiązaniu konfliktu w Donbasie.

Ukraina jest obecnie jednym a sześciu państw, obok Australii, Finlandii, Gruzji, Jordanii i Szwecji, będących specjalnym partnerem Sojuszu Północnoatlantyckiego o rozszerzonych możliwościach współpracy. W lutym 2021 roku prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że kolejny krokiem powinno być otrzymanie NATO Membership Action Plan. Według ukraińskiej wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, Ołhy Stefanyszyn, co najmniej 14 z 30 krajów członkowskich NATO jest gotowych do praktycznego zastosowania polityki „otwartych drzwi dla Ukrainy”.

