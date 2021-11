List KE do Polski w sprawie praworządności

Komisja Europejska wysłała list do Polski i Węgier ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UE. W rozmowie Polską Agencją Prasową potwierdził to rzecznik KE Christian Wigand.

„Potwierdzamy, że 19 listopada służby Komisji wysłały pisma administracyjne do Węgier i Polski z prośbą o informacje w kwestiach, które mogą mieć znaczenie dla stosowania ogólnego mechanizmu warunkowości” – przekazał.

„Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego mechanizmu warunkowości Komisja może skontaktować się z zainteresowanym państwem członkowskim i zażądać informacji, jeżeli jest to konieczne do jej oceny. Żądane informacje zostaną uwzględnione przez Komisję w ocenie, czy spełnione są warunki wysłania państwom członkowskim powiadomienia w ramach mechanizmu warunkowości. Węgry i Polska mają teraz dwa miesiące na przesłanie wymaganych informacji” – dodał.

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli poinformowało, że przedstawiciel Komisji Europejskiej pojawił się w piątek w budynku zbyt późno, aby formalnie złożyć pismo. Będzie musiał się ponownie pojawić w polskiej ambasadzie w poniedziałek rano.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że prawo UE stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi, zezwalającemu ministrowi sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister sprawiedliwości, będący zarazem prokuratorem generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie oraz bez uzasadnienia. Sprawa dotyczyła pytań prejudycjalnych, które zostały zadane TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sprawa dotyczyła pytań prejudycjalnych, które zostały zadane TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Odnosiły się do zgodności z prawem Unii Europejskiej niektórych przepisów prawa krajowego, pozwalających ministrowi sprawiedliwości, który jest zarazem prokuratorem generalnym, na delegowanie sędziów do sądów wyższej instancji na czas nieokreślony, a także do odwołania sędziego z takiej delegacji w każdym czasie w sposób dyskrecjonalny.

Informowaliśmy, że w poniedziałek przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili w czasie konferencji prasowej założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że prezentowana reforma sprowadza się do likwidacji wielu obszarów biurokratycznie rozbudowanej machiny sądownictwa – informuje PAP. „Poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa chcemy po pierwsze uzyskać efekt w postaci uwolnienia przeszło 2 tys. stanowisk sędziowskich” – powiedział minister sprawiedliwości. Wyraził opinię, że będzie to bardzo istotne wzmocnienie sądów, ponieważ po zmianach sędziowie zamiast angażować się w prace biurokratyczne, zajmą się orzekaniem, czyli tym na co liczy oraz czego oczekuje polskie społeczeństwo.

