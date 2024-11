Francuski Le Figaro opublikowało, po czym usunęło informację o o pozwoleniu Francji i Wielkiej Brytanii na uderzenie w głąb Rosji za pomocą rakiet dalekiego zasięgu SCALP i Storm Shadow, które zostały dostarczone Ukrainie.

W niedzielę 17 listopada francuski Le Figaro opublikowało informację o pozwoleniu Francji i Wielkiej Brytanii na uderzenie w głąb Rosji za pomocą rakiet dalekiego SCALP i Storm Shadow, które zostały dostarczone Ukrainie.

Jednakże wiadomość została usunięta i zastąpiona informacją, że prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na ataki przy użyciu pocisków ATACMS. Nową publikacją datowano na 18 listopada.

Le Figaro has deleted information on the permission by the UK and France to hit Russia with European Storm Shadow missiles. pic.twitter.com/VUO5u4PodP

