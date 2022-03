Kułeba po spotkaniu z Ławrowem: Ukraina się nie poddała, nie poddaje i nie podda

W tureckiej Antalyi zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji Rosji i Ukrainy, Siergieja Ławrowa i Dmytro Kułeby, którego gospodarzem był szef MSZ Turcji.

Według relacji strony ukraińskiej, podczas rozmów, które trwały ponad 1,5 godziny, nie osiągnięto żadnego znaczącego porozumienia. Kułeba oświadczył na konferencji prasowej, że Kijów nie może przerwać wojny, jeśli „kraj, który przeprowadził agresję i atak, nie ma na to ochoty”. Powiedział też, że podczas rozmów usłyszał, że Rosja uzależnia zawieszenie broni od spełnienia warunków, jakie przedstawił Ukrainie prezydent Rosji, Władimir Putin.

– W związku z tym chcę potwierdzić jeszcze raz, że Ukraina się nie poddała, nie poddaje i nie podda. Jesteśmy gotowi do dyplomacji, szukamy rozwiązań dyplomatycznych, ale dopóki ich nie ma, będziemy bezinteresownie, poświęcają sami siebie, bronić naszą ziemię, nasz naród przed rosyjską agresją – podkreślił minister.

Kułeba powiedział, że po rozmowie z Ławrowem spodziewa się otwarcia korytarza humanitarnego z i do Mariupola, oblężonego i bombardowanego przez siły rosyjskie. Liczy na to, że Rosja pozwoli też na to, by normalnie funkcjonował. Przyznał, że na rozmowy przyjechał z dwoma zadaniami – poza zorganizowaniem wspomnianego korytarza humanitarnego, uzgodnić co najmniej 24-godzinny rozejm, żeby rozwiązać wszystkie potrzeby osób dotkniętych wojną.

Szef ukraińskiej dyplomacji powiedział też, że jest gotów kontynuować rozmowy w takim formacie jak dziś, jeśli strona rosyjska „będzie gotowa do poważnej, przedmiotowej rozmowy, a nie do powtarzania szeroko rozpowszechnianych, propagandowych haseł i narracji o Ukrainie”.

– Kiedy strona rosyjska będzie gotowa do takiej rozmowy, to ja również będę gotowy ją kontynuować. Zrobimy wszystko dla pokoju, dla ratowania życia naszych obywateli, ponieważ ludzkie życie jest dla nas główną wartością – powiedział Kułeba.

Unian / Kresy.pl