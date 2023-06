Ks. Isakowicz-Zaleski: Ukraiński sklep w Krakowie eksponuje Banderę

Ksiądz Isakowicz-Zaleski duszpasterz Ormian i Kresowian zamieścił w poniedziałek zdjęcia witryny sklepowej, na której eksponowany jest wizerunek Stepana Bandery. „Fotki sklepu ukraińskiego w centrum Krakowa. Na witrynie obok Zełenskiego zbrodniarz Bandera”.

W poniedziałek ksiądz Isakowicz-Zaleski zamieścił na Twitterze zdjęcia pochodzące z witryny ukraińskiego sklepu znajdującego się w Krakowie. Jest na niej eksponowany wizerunek Stepana Bandery. „Fotki sklepu ukraińskiego w centrum Krakowa. Na witrynie obok Zełenskiego zbrodniarz Bandera i napis sława nacji” – napisał duchowny.

Co na to prezydent Jacek Majchrowski oraz Krakowianie Andrzej Duda i Ryszard Terlecki? Co na to Mariusz Kamiński, którego poprzednika Bandera zamordował?” – pytał odnosząc się do zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego w 1934 roku.

Fotki sklepu 🇺🇦 w centrum Krakowa. Na witrynie obok @ZelenskyyUa zbrodniarz Bandera i napis „sława nacji”. Co na to prezydent Jacek Majchrowski @krakow_pl oraz Krakowianie @AndrzejDuda @RyszardTerlecki? Co na to @Kaminski_M_ @MSWiA_GOV_PL, którego poprzednika Bandera zamordował? pic.twitter.com/Wyn96hkUf8 — Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) June 5, 2023

Redakcja portalu Kresy.pl podjęła próbę kontaktu ze sklepem. „Nie chcieliśmy urazić Ciebie ani innych osób. Nie promujemy tego zabójcy. To zdjęcie na takiej grze, które mówi, że jest zły. Jest to gra planszowa o chronologii i historii. Usunęliśmy go, aby nie było złego wrażenia”.

Przypomnijmy, w połowie maja szefowi sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generałowi Wałerijowi Załużnemu, wręczono w prezencie repliką wyszywanki, którą nosił lider OUN, Stepan Bandera.

Wyszywankę, czyli tradycyjną, ozdobną ukraińską koszulę, wykonano w ramach inicjatywy „Wyszywanka w strojach wybitnych Ukraińców”. Ma ona wojskowy styl, a wzór haftu wzorowany jest na koszuli, którą na jednym ze zdjęć ma przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Stepan Bandera.

Replika wyszywanki lidera OUN powstała rok temu. Teraz opracowano jej inny wariant, w stylu wojskowym, dla „obrońcy Ukrainy”, który nazwano „Bandera Military Style”. Płótno ma kolor khaki, podobny do munduru wojskowego. Na plecach dodatkowo wyhaftowano tryzub.

Pierwszy egzemplarz „wyszywanki Bandery” otrzymał w prezencie szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wałerij Załużny.

„Jesteśmy dumni z tego, że pierwsza koszula z tej kolekcji należy teraz do naszego głównego obrońcy! Niech stanie się ona wyszywaną zbroją dla naszego Głównodowodzącego, bo to on prowadzi naszych żołnierzy do zwycięstwa” – podkreślili twórcy wyszywanki.

Kresy.pl