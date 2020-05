Krzysztof Bosak: Skala restrykcji gospodarczych jest za duża

Podczas piątkowej rozmowy w programie „Kropka na i”, Krzysztof Bosak kandydat Konfederacji na prezydenta przekonywał, że restrykcje gospodarcze nałożone w Polsce są zbyt duże w porównaniu do zagrożenia.

Podczas rozmowy prowadzonej przez Monikę Olejnik, Krzysztof Bosak przekonywał, że obostrzenia gospodarcze w Polsce nałożone w związku z pandemią koronawirusa zaszły za daleko.

„Na chwilę obecną jeśli popatrzymy na śmiertelność tego wirusa w Polsce, no to muszę zgodzić się z protestującymi, że skala restrykcji gospodarczych wydaje się absolutnie niewspółmierna do zagrożenia zdrowia”.

Poseł porównał pandemię koronawirusa do chorób sezonowych i przekonywał, że skoro gospodarka nie jest wtedy zatrzymywana to i teraz jest to niepotrzebne.

„Dlaczego nie zamrażaliśmy gospodarki i nie zatrzymywaliśmy aktywności społecznej przy różnych innych chorobach, które sezonowo w Polsce się rozszerzają i które zabierają znacznie więcej ludzkich istnień”. Zasugerował także, że społeczeństwo poddało się nadmiernej panice.

Zdaniem polityka Konfederacji nie było szansy na przeprowadzenie wyborów 10 maja, ponieważ warunki z którymi spotkali się Polacy odciągnęły uwagę społeczeństwa od kampanii wyborczej i od problemów polityków.

„Na tym żeby wybory odbyły się w tym terminie w takiej czy innej formie mi nie zależało, ponieważ uważałem, że nie ma przestrzeni, czasu ani zainteresowania społecznego na normalną kampanię wyborczą. Trzeba było się zająć ochroną zdrowia, szybką modernizacją i uzupełnieniem braków w ochronie zdrowia i teraz kryzysem gospodarczym” – przekonywał kandydat na prezydenta.

Kropka nad I – 8.05.2020 Wszystkie moje wypowiedzi z ostatniej Kropki nad I. Zdecydowanie powinniście je usłyszeć, jeśli interesuje Was obecna sytuacja związana z wyborami, dlatego zapraszam 🙂 Podajcie dalej, jeśli się Wam podoba! Publiée par Krzysztof Bosak sur Dimanche 10 mai 2020

Kresy.pl/TVN24