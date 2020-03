Kolejna prowokacja Turcji: turecka jednostka taranuje statek greckiej straży przybrzeżnej

Portal Greek Greece Reporter poinformował w środę, że we wtorek wieczorem grecki statek straży przybrzeżnej został staranowany przez turecką łódź motorową. Do sytuacji doszło u wybrzeży Morza Egejskiego, koło wyspy Kos. Portal podaje, że jest to kolejna, niebezpieczna prowokacja Turcji.

Film opublikowany na Twitterze pokazuje, jak turecka jednostka z dużą prędkością zbliża się do greckiej łodzi. Grecki oficer krzyczy do reszty załogi, że zostali trafieni w rufę.

Zobacz także: Erdogan: Kraje Europejskie siłą powstrzymujące uchodźców depczą prawa człowieka

Słychać krzyk: „Złamali nasze szyny! Zaatakowali nas na naszych wodach, uderzyli w nas! Uszkodzili naszą rufę!” Nagranie zajścia zostało opublikowane przez grecką dziennikarkę Lianę Spyropoulou.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020