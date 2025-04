Kolej wraca do Łomży po ponad 30 latach. Podpisano umowę

We wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe oraz firma ZUE podpisały umowę na przebudowę linii kolejowej nr 49 pomiędzy Śniadowem a Łomżą. Dzięki tej inwestycji, Łomża – miasto liczące 60 tysięcy mieszkańców – po ponad trzech dekadach odzyska połączenie pasażerskie z resztą kraju. Choć pełne zakończenie prac planowane jest na 2029 rok w ramach programu Kolej Plus, pierwsze pociągi mają ruszyć już w przyszłym roku – w trakcie realizacji projektu.

Jak poinformował zarządca infrastruktury, stacja w Łomży będzie dostępna dla pasażerów już od 2026 roku, czyli zaledwie rok po rozpoczęciu robót. Taka decyzja została podjęta po zeszłorocznym przeglądzie założeń inwestycji. Będzie to najwcześniej częściowo uruchomiona linia w całym programie Kolej Plus. Powrót pociągów ma poprawić możliwości transportowe i stworzyć nowe perspektywy dla regionu.

“Linia kolejowa do Łomży ponownie ożyje, a mieszkańcy Łomży niebawem odzyskają kolej. To impuls do rozwoju regionu. Chcemy, aby mieszkańcy mogli jak najszybciej skorzystać z powrotu pociągów, dlatego umożliwimy im to jeszcze w trakcie trwania prac, już w przyszłym roku” – powiedział we wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

“Na inwestycji zyska zarówno 60 tysięcy mieszkańców Łomży, jak również gminy położone przy kolejowej trasie. PLK SA przygotują infrastrukturę, z której korzystać będzie regionalny przewoźnik finansowany przez samorząd, a także wrócą pociągi dalekobieżne” – dodał wiceminister Piotr Malepszak.

Po zakończeniu wszystkich robót, pociągi mają poruszać się z prędkością maksymalną od 80 do 120 km/h, a czas przejazdu z Łomży do Białegostoku ma wynosić około 1 godziny i 35 minut.

ZUE, wykonawca modernizacji, przekazał, że łączna wartość inwestycji (wraz z opcją rozszerzenia zakresu prac) wynosi 404,8 mln zł brutto, z czego podstawowa część kontraktu opiewa na 367,1 mln zł brutto. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 48 miesięcy. Dzięki podpisaniu tej umowy wartość zamówień Grupy ZUE wzrosła do 1,4 mld zł.

Finansowanie przedsięwzięcia opiera się w 15 proc. na wkładzie budżetu województwa podlaskiego, a pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa oraz od zarządcy infrastruktury kolejowej.

Modernizacja obejmie 17-kilometrowy odcinek trasy z Łomży do Śniadowa, gdzie planowana jest wymiana torów i systemów sterowania ruchem. Stacja kolejowa w Łomży i przystanek w Kozikach zostaną odbudowane, a nowe przystanki powstaną w Śniadowie Łącznicy i Konarzycach. Na dalszym odcinku trasy do Łap zmodernizowane zostaną m.in. przystanki Kulesze Kościelne, Czachy Kołaki oraz stacja w Sokołach. Inwestycja przewiduje też budowę nowej łącznicy w Śniadowie, co pozwoli na sprawny przejazd pociągów bez zmiany kierunku jazdy. Dodatkowo nowe układy torowe zostaną zbudowane na stacjach Czarnowo-Undy i Czerwony Bór.

rynek-kolejowy.pl / Kresy.pl