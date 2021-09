Kłamliwy wpis rosyjskiej dyplomacji w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W piątek w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, oficjalny profil ambasady Rosji w RPA na Twitterze zamieścił skandaliczny wpis na temat wkroczenia Armii Czerwonej do Polski.

#OTD in 1939, Red Army entered Poland. USSR is often accused of invading Poland. Wrong! Nazis attacked Poland on 1.09.1939 & Red Army entered the so-called „Polish territories” – Belarus & Ukraine occupied by Warsaw since 1920 – when🇵🇱Government fled the country &🇵🇱was defeated pic.twitter.com/RmudO4pMAy

„W 1939 r. do Polski wkroczyła Armia Czerwona. ZSRR jest często oskarżany o najazd na Polskę. Źle! Naziści zaatakowali Polskę 1.09.1939 i Armia Czerwona wkroczyła na tzw. „terytoria polskie” – Białoruś i Ukrainę okupowane przez Warszawę od 1920 roku – kiedy rząd polski uciekł z kraju i Polska została pokonana” – czytamy we wpisie, który spotkał się z szeroką, negatywną reakcją internautów.

Na wpis zareagował między innymi rzecz prasowy MSZ Polski Łukasz Jasina:

„Nie było wyzwolicielskiego pochodu, ale agresja dokonana w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. Rzeczpospolita Polska nie przestała istnieć 17 września 1939 roku. Mieszkańcy zajętych terenów rychło staną się ofiarami zbrodni dokonywanych przez sowieckie państwo” – czytamy w odpowiedzi przedstawiciela MSZ.

There was no 'liberating march’, but aggression carried out in collusion with Nazi Germany. The Republic of Poland did not cease to exist on September 17, 1939.

The inhabitants of the occupied territories were soon to become the victims of crimes committed by the Soviet state. https://t.co/H4PBnW5oky

