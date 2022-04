KE przekazała Mołdawii i Gruzji kwestionariusze dotyczące ich kandydatur do UE

W poniedziałek Komisja Europejska przekazała ministrom spraw zagranicznych Mołdawii i Gruzji, Nicu Popescu i Ilji Darcziaszwilemu, kwestionariusze dotyczące ich kandydatur do Unii Europejskiej – przekazał komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi. Pierwszy kwestionariusz zawiera najogólniejsze pytania dotyczące zagadnień politycznych i gospodarczych. Oba kraje otrzymają jeszcze w tym tygodniu kolejne dokumenty.

Ankiety zostały przekazane. Teraz Ukraina, Gruzja i Mołdawia mają przygotować odpowiedzi – oświadczył na Twitterze unijny komisarz. „Będziemy pracować tak szybko, jak to możliwe, aby dostarczyć opinie zgodnie z oczekiwaniami liderów UE” – dodał.

„To pierwszy krok. Jesteśmy gotowi z wami współpracować, by jak najszybciej dostarczyć opinie Radzie Europejskiej” – podkreślił Oliver Varhelyi.

Unijny komisarz wskazał, że pierwszy kwestionariusz zawiera najogólniejsze pytania dotyczące zagadnień politycznych i gospodarczych. Oba kraje otrzymają jeszcze w tym tygodniu kolejne dokumenty.

Przypomnijmy, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła w piątek w Kijowie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu takie same dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by KE mogła przedstawić formalnie Radzie Europejskiej opinię w kwestii uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE.

„Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni” – oświadczyła szefowa KE w piątek.

Ukraina, Mołdawia i Gruzja skierowały wnioski o przyjęcie do UE pod koniec lutego i w marcu bieżącego roku, krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

