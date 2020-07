Jarosław Gowin: Repolonizacja mediów jest dobrym kierunkiem

„Co do zasady uważam, że to jest dobry kierunek, ale można to przeprowadzać wyłącznie na zasadach rynkowych” – powiedział w poniedziałek o pomyśle repolonizacji mediów prezes Porozumienia, były wicepremier, Jarosław Gowin. Wyraził jednak opinię, że „to nie są w tej chwili sprawy najistotniejsze”.

Jarosław Gowin został zapytany w poniedziałek na antenie „Radia Zet” o ewentualny powrót do pomysłu repolonizacji mediów. „To wymaga dyskusji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Dyskusji zarówno co do kierunku działań i – co bardzo ważne – co do charakteru tych działań” – odpowiedział.

„Co do zasady repolonizacji uważam, że to jest dobry kierunek, ale można to przeprowadzać wyłącznie na zasadach rynkowych, tak jak zrepolonizowaliśmy mniej więcej połowę sektora bankowego. W czasach kryzysu widać wyraźnie, że bardzo dobrze to wychodzi dla polskiej gospodarki, dla wszystkich Polaków” – dodał szef Porozumienia.

„To nie są w tej chwili sprawy najistotniejsze” – zaznaczył.

Wyraził opinię, że teraz jest czas na robienie tego co Polaków łączy, nie zaś dzieli.

„Teraz jest czas na szukanie tego, co Polaków łączy. Jako obywatel właśnie takich działań oczekuję od prezydenta RP” – powiedział były wicepremier.

wiadomosci.radiozet.pl / kresy.pl