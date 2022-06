Jakim mediom ufają Polacy

Reuters Institute przeprowadził badania socjologiczne na temat tego, jakim środkom masowego przekazu ufają Polacy.

Wyniki padań opublikował 16 czerwca branżowy portal Wirtualne Media. Spośród wszystkich mediów działających w Polsce największą proporcja zaufania – 51 proc. odnotowała rozgłośnia RMF FM. Natomiast nie ufało jej 14 proc. pytanych. Portal podkreśla, że zaufanie do rozgłośni spadło od zeszłego roku aż o 17 punktów procentowych, a nieufność wzrosła o trzy. Odzwierciedla to szerszą tendencję jaka znalazła odzwierciedlenie w raporcie Reuters Institute, a spadków zaufania do głównych mediów w ogóle.

Także na drugim miejscu pod względem zaufania Polaków znalazła się rozgłośnia radiowa. Radiu Zet ufa 47 proc. respondentów, a przeciwnego zdania jest 25 proc. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się pierwsza telewizja – TVN, dla którego wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47 proc. ocen pozytywnych i 25 proc. negatywnych. Podobny wynik odnotowała telewizja Polsat, której ufało 44 proc. respondentów. Polsat wzbudził też mniej nieufności – odpowiedź taką zaznaczyło 23 proc. pytanych.

Wśród telewizji najgorszy wynik odnotowała TVP. O ile darzy ją zaufaniem 24 proc. (przed rokiem było to 36 proc.), to państwowa telewizja wzbudza nieufność już u 49 proc. Polaków (rok wcześniej 46 proc.). Żadne inne medium nie przekroczyło przy tym poziomu 40 proc. nieufności. W przypadku „Gazeta Wyborczej było to 32 proc. „Super Expressu” 35 proc., „Gazety Polskiej” 36 proc., „Faktu” 37 proc.

Znacznie lepiej od nich wypadły „gazety regionalne i lokalne”. Tego rodzaju wydaniom ufa 44 proc. Polaków, a nie ufa 19 proc.

Wśród portali najlepiej wypadł Onet.pl, który wzbudza zaufanie u 45 proc. respondentów, natomiast nie ufa mu 22 proc. wśród nich.

Czytaj także: Kresy.pl w piątce najbardziej sprawdzonych mediów według badaczy z Oksfordu

wirtualnemedia.pl/kresy.pl