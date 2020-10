Japonia zwodowała pierwszy okręt podwodny z litowo-jonowymi akumulatorami [+VIDEO]

Po około dziesięciu latach badań i rozwoju, w środę Japonia zwodowała pierwszy okręt z nowego typu łodzi podwodnych z silnikiem wysokoprężnym, napędzanym innowacyjnym układem napędowym wykorzystującym akumulatory litowo-jonowe – poinformował portal The Drive.

Podczas gdy dwa najnowsze egzemplarze japońskich okrętów klasy Soryu są wyposażone w podobną jednostkę napędową, Taigei, co po japońsku oznacza Wielki Wieloryb, jest pierwszym okrętem w całości wykorzystującym to rozwiązanie. Obecnie tylko Japonia ma sprawne łodzie podwodne z akumulatorami litowo-jonowymi.

Taigei został zwodowany 14 października 2020 roku w stoczni Mitsubishi Heavy Industries w mieście Kobe, w zachodniej prefekturze Hyogo. W wydarzeniu uczestniczył minister obrony Japonii Nobuo Kishi oraz szef Japońskich Morskich Sił Samoobrony (JMSDF) Hiroshi Yamamura.

Japońskie media sugerują, że budowa łodzi kosztowała około 710 milionów dolarów. Nowa łódź podwodna ma wyporność powierzchniową około 3000 ton, jest także największym okrętem podwodnym po II wojnie światowej, jaki Japonia zbudowała. Istniejący projekt klasy Soryu ma wyporność powierzchniową około 2900 ton.

Taigei może pomieścić do 70 członków załogi. Podczas wodowania JMSDF zauważył również, że nowy okręt podwodny będzie oferował „odpowiednie środowisko dla kobiet-marynarzy”. Pierwsza kobieta wstąpiła do akademii japońskich okrętów podwodnych na początku 2020 roku.

14 OCT, the naming and launch ceremony was held at Kobe Shipyard, Mitsubishi Heavy Industries and the newest submarine was named “TAIGEI”. She is the first of its class submarine that improve detection ability, and suitable environment for female submariners. 🐳 pic.twitter.com/d6SdC6J32h

