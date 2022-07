IPN pisze o „masakrze” na Wołyniu bez określenia narodowości sprawców

Anglojęzyczny profil twitterowy Instytutu Pamięci Narodowej opublikował w niedzielę i poniedziałek serię wpisów dotyczących 79. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, która przypada w poniedziałek. Zamiast terminu „ludobójstwo”, napisano o „masakrze”. Nie wskazano też narodowości sprawców. Należy zwrócić uwagę, że w polskojęzycznym komunikacie mowa o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. IPN opublikował link do komunikatu, w którym użyto wspomnianych zwrotów. Dowodzi to celowości działania.

W niedzielę na anglojęzycznym profilu IPN ukazały się wpisy związane z 79. rocznicą Krwawej Niedzieli. „Drugi dzień uroczystości upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej, na których obecna była delegacja IPN. Obchody rozpoczęły się dziś rano mszą w kościele św. Piotra i Pawła w Łucku” – wskazano. „Później wiceprezes IPN Karol Polejowski wraz z innymi członkami delegacji zapalił znicze i złożył kwiaty na cmentarzu w Kisielinie i we wsi Pawliwki (dawniej Poryck) pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej” – dodano. Podkreślono, że w uroczystości wziął również udział Siergiej Godlewski, wolontariusz, który opiekuje się pomnikami ofiar rzezi wołyńskiej. IPN nie wskazał jednak narodowości sprawców. Zamiast terminu „ludobójstwo”, napisał o „masakrze”.

The second day of ceremonies commemorating the victims of the Volhynia massacre, at which the #IPN delegation was present. The celebrations began this morning with a mass at the Church of the Apostles of Sts. Peter and Paul in Lutsk. pic.twitter.com/roLH4NGWbY

— Institute of National Remembrance (@ipngovpl_eng) July 10, 2022