Imigranci zawróceni z Niemiec do Polski. Do sieci trafiło kolejne nagranie

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać jak niemiecka policja przywozi nielegalnych imigrantów do Polski.

Nagranie zostało opublikowane we wtorek na kanale KOŁBASKOWO TV. “Kilka dni temu otrzymaliśmy zdjęcia i filmy przedstawiające dwa radiowozy niemieckiej policji, które stanęły po polskiej stronie, a z samochodów mieli wysiąść obcokrajowcy. Na filmach z Rosówka widać jak kilka osób wysiada z pojazdów niemieckiej policji z plecakami” – informują twórcy materiału.

O zdarzeniu, które miało miejscu na początku czerwca, została powiadomiona polska Policja i Straż Graniczna.

Niemieccy funkcjonariusze mieli wskazać cudzoziemcom pobliski przystanek autobusowy. Obcokrajowcy wsiedli do autobusu, który jechał w kierunku szczecina. Na jednym z przystanków czekali na nich polscy funkcjonariusze policji, którzy przekazali cudzoziemców Straży Granicznej.

Do zdarzenia odniosła się Straż Graniczna. “Potwierdzam że 9 czerwca doszło do zdarzenia, podczas którego niemiecka policja przywiozła w rejon byłego przejścia granicznego w Rosówku grupę cudzoziemców” – SG oświadczyła w komunikacie dla kanału KOŁBASKOWO TV.

“Cudzoziemcy zostali zawróceni przez stronę niemiecką, po tym jak 8 czerwca pociągiem relacji Szczecin – Angermunde nielegalnie przekroczyli granicę z Polski do Niemiec” – dodała SG.

Jak wskazano, było to pięciu obywateli Erytrei i jeden ob. Etiopii. Podano, że imigranci mieli ważne tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca wydane w Polsce.

“Wobec cudzoziemców toczy się postępowanie ws. udzielenie ochrony międzynarodowej na terenie Polski. Osoby skierowano na dworzec kolejowy w celu udania się do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej” – podkreśliła Straż Graniczna.

“W Polsce zachodniej kolejny przypadek przerzucenia imigrantów przez Niemców. Sześciu Afrykańczyków zostało wysadzonych przez niemiecką policję pod Szczecinem bez asysty polskich służb” – napisał na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Jak dodał, “Straż graniczna wydała uspokajający komunikat, tak jakby wszystko było OK. Wynika z niego, że to ‘azylanci’ z Polski, którzy pojadą teraz do Białej Podlaskiej, by tam pomieszkać na koszt Polaków zanim biurokracja przemieli ich papiery”.

W Polsce zachodniej kolejny przypadek przerzucenia imigrantów przez Niemców! Sześciu Afrykańczyków zostało wysadzonych przez niemiecką policję pod Szczecinem bez asysty polskich służb. @Straz_Graniczna wydała uspokajający komunikat, tak jakby wszystko było OK. Wynika z niego, że… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 26, 2024

W piątek minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak i wiceminister Maciej Duszczyk byli w Berlinie, gdzie spotkali się z przedstawicielami MSW Niemiec. Rozmowy dotyczyły kwestii imigracji, m.in. incydentu, do którego doszło 14 czerwca w Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie), gdzie niemiecka Policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której wcześniej odmówiono wjazdu na teren Niemiec. O sprawie nie powiadomiono jednak strony polskiej.

“Pani minister Faeser przeprosiła, wyraziła ubolewanie” – stwierdził Siemoniak, odnosząc się do rozmów ze stroną niemiecką.

Niedawno niemiecka gazeta Saechsische Zeitung zwracała uwagę na odsyłanie nielegalnych imigrantów z Niemiec do Polski. Opisywani przez medium cudzoziemcy pochodzili z Afganistanu, Syrii, Turcji, Somalii, Jemenu Egiptu i Maroka.

Czytaj: Media: Niemcy ponownie podrzucili imigrantów do Polski

Zobacz także: 2000 zł “kieszonkowego” i zakwaterowanie dla imigrantów? Wiceszef MSWiA przekonuje, że Polska “sama zdecyduje”

Kresy.pl