Polska i Ukraina podpisały memorandum dotyczące promowania i wspierania wysiłków sektora mleczarskiego wschodniego sąsiada w zakresie harmonizacji działalności zgodnie z wymogami UE.

W Białymstoku miało miejsce spotkanie z przedstawicielami polskiego i ukraińskiego sektora mleczarskiego. Inicjatorami rozmów byli dyrektor biura Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska oraz dyrektor Wykonawczego Związku Przetwórców Mleka Ukrainy Didur Arsen. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Warszawy i Kijowa: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski Stefan Krajewski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy Victor Kantsurak.

W rozmowach wzięli również udział prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, Marcin Hydzik, przedstawiciel Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Wiesław Żebrowski, przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy Jarosław Kowalik, Koordynator Komitetu Integracji Europejskiej SMPU Elisabeth Svyatkivska oraz Dyrektor generalny Stowarzyszenia Producentów Mleka Hanna Ławreniuk.

#Bialystok trwa spotkanie org. mlecza. z inicjatywy mojej i Arsen Didur Dyr. Związku Przetwórców Mleka Ukrainy. Są też @StefanKrajewski Krajewski – Sekretarz stanu @MRiRW_GOV_PL i Victor Kantsurak Sekretarz stanu w Min. Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy pic.twitter.com/atYikvZpgA — AgnieszkaMaliszewska (@PolskaIzbaMleka) June 17, 2024

Podczas spotkania podpisano Memorandum of Understanding. Dokument określa współpracę polsko-ukraińską w kwestii promowania i wspierania zamierzeń sektora mleczarskiego Ukrainy w zakresie harmonizacji działalności zgodnie z wymogami UE poprzez współpracę w ramach Komitetu Integracji Europejskiej.

Obie strony będą tworzyły i przekazywały do administracji i opinii publicznej wspólnych stanowisk, opinii i informacji na temat wymiany handlowej artykułami mleczarskimi, także w kontekście przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Zobowiązano się utrzymać stałego dialog między przedstawicielami sektora mleczarskiego w Ukrainie i w Polsce. Ponadto obie strony będą przy udziale ekspertów opracowywać wspólną mapę drogowej dla integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego z UE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że współpraca będzie prowadzona w obszarze wymiany doświadczeń w zakresie integracji europejskiej polskiego przemysłu mleczarskiego z ukraińskim.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski Stefan Krajewski powiedział, że tego typu współpraca jest potrzebna, aby “produkty zarówno z Ukrainy, jak i z Polski trafiały na rynki trzecie oraz na tym, żeby wspólnie budować ten potencjał”.

“Mamy swoje doświadczenia: 20 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, też konfrontowaliśmy się z krajami, które już tam funkcjonowały. Skorzystaliśmy z tego, wykorzystaliśmy potencjał. Wtedy również istniała obawa krajów UE, czy jeśli Polska wejdzie do Unii, to zagrozi tym rynkom. Tak się nie stało i to również jest szansą na współpracę” – Stefan Krajewski.

Krajewski podkreślił, że Polska eksportuje dzisiaj na Ukrainę 6-krotnie więcej mleka, niż z niej importuje, co ma świadczyć o tym, że dzięki ten rynek w żaden sposób nie zagraża. “Ważne jest, aby przekazywane informacje były rzetelne, żeby nie było fake’owych informacji i dezinformacji. Musimy budować wspólne relacje, myśląc o przyszłości”.

Ekonomista związany z branżą rolną Karol Olszanowski zauważył, że po ogłoszeniu memorandum w sprawie wsparcia ukraińskiego sektora mleczarskiego wzrosły akcje holenderskiej spółki Milkiland N.V., która jest zarejestrowana na Cyprze.

“Nie trzeba Nvidia, żeby generować po 80% wzrostu cen akcji w tydzień. Wystarczy, że polskie ministerstwo wspiera branżę mleczną na Ukrainie. W sumie kogo wspiera Zobaczmy np. Milkiland N.V. Spółka zarejestrowana na Cyprze, Kontrolowana przez 75% “1 Inc. Cooperatief UA” – podmiot z Holandii. Może lepiej powiedzieć, wspiera międzynarodowy kapitał kosztem polskiego, który operuje i zarabia na Ukrainie” – Karol Olszanowski .

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Kresy.pl