Imigranci z Mali na polskiej granicy

Białoruski portal Nexta opublikował w piątek rozmowę z imigrantami z Mali. Okazuje się, że dotarli oni na granicę Polski z Moskwy. Nie posiadają białoruskich wiz i chcą dostać się do Francji.

Malijczycy przybyli z Moskwy i chcą dostać się do Francji. Nie posiadają białoruskiej wizy, a dołączyli do obozowiska dlatego, że jest to tańszy sposób, aby znaleźć się na zachodzie – czytamy na Twiterze kanału Nexta.

#Migrants from Mali (Africa) came to the camp near the #Polish border. They came from #Moscow and want to get to France. They do not have a #Belarusian visa and came to the camp because it was cheaper to get to #France.

Who said that there is no low cost in #Belarus? pic.twitter.com/98WDA0hd3g

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2021