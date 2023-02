HSW planuje produkować do 100 wozów Borsuk rocznie. PGZ potwierdza zapowiedzi premiera

Planowana produkcja nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk w Hucie Stalowa Wola to 100 sztuk rocznie. PGZ w odpowiedzi na pytanie portalu Kresy.pl precyzuje zapowiedzi premiera.

Jak pisaliśmy, podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Hucie Stalowa Wola premier Mateusz Morawiecki ogłosił dokapitalizowanie całego konsorcjum HSW kwotą 600 mln zł. Dodał, że jest to „pierwsza rata”. Zapowiedział też kolejne inwestycje, mające posłuż m.in. produkcji niszczycieli czołgów. Według premiera, aktualne zamówienie na armatohaubice Krab w HSW zwiększono do 48 sztuk. Twierdził jednak, że zakład jest w stanie wyprodukować 50 sztuk rocznie.

Według komunikatu KPRM na Twitetrze z cytatem premiera, Mateusz Morawiecki dodał w tym kontekście, że „nasz plan to produkcja do 100 sztuk rocznie”. Wynikałoby z tego, że miał na myśli 100 egzemplarzy armatohaubic Krab. Z innych cytatów wynikało jednak, że chodzi o inny sprzęt. „Tu, w Hucie Stalowa Wola, rozwijamy moce produkcyjne do poziomu 100 sztuk rocznie… Kraby, Borsuki, także moździerze Rak – zwiększamy ich produkcję również dzięki dokapitalizowaniu przez państwo polskie” – powiedział Morawiecki, cytowany przez Polskie Radio.

W związku z tym, portal Kresy.pl zwrócił się z zapytaniem do PGZ oraz KPRM, czy wiadomo o planach zwiększenia produkcji AHS Krab do 100 sztuk rocznie, czy też podana przez premiera liczba odnosi się łącznie do AHS Krab, wozów Borsuk i moździerzy samobieżnych Rak.

W odpowiedzi Centrum Informacyjnego Rządu zamieszczono m.in. cytat z wystąpienia szefa rządu w HSW:

„Borsuki to bardzo nowoczesne, bojowe, pływające wozy piechoty, na gąsienicach, takie, które można powiedzieć, są jednymi z najlepszych na świecie. Tutaj w Stalowej Woli rozwijamy moce produkcyjne, dzięki kapitałowi, który płynie z budżetu państwa polskiego – do 100 sztuk rocznie. To jest nasz plan (..)”.

Z kolei Beata Perkowska, Kierownik Działu Komunikacji Departamentu Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej sprecyzowała, że słowa premiera Morawieckiego dotyczyły wozów Borsuk.

„Wymieniona przez premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wizyty w HSW liczba 100 sztuk rocznie odnosiła się do planowanej produkcji nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk” – poinformowała rzeczniczka PGZ.

Dodajmy, że później MON usunęło ze swojego profilu na Twitterze wpis, z którego treści wynikało, że premier zapowiedział, iż HSW miałaby produkować do 100 systemów Krab rocznie.

Ponadto, zapytaliśmy PGZ i KPRM, czy Huta Stalowa Wola jest rzeczywiście w stanie produkować 50 AHS Krab rocznie, a jeśli tak, czy było to sygnalizowane rządowi i MON w czasie, gdy rozstrzygało się zamówienie na koreańskie K9. Przypomnijmy, że kontrakt na te armatohaubice uzasadniano m.in. tym, że moce produkcyjne HSW są niewystarczające.

Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania ws. produkcji AHS Krab w Hucie Stalowa Wola od Kancelarii Premiera nie otrzymaliśmy. Z kolei rzeczniczka PGZ napisała, że „Huta Stalowa Wola S.A. odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez Wojsko Polskie i kontrahentów zagranicznych”.

„Produkcja jest zależna od zamówień, jakie trafiają do spółki oraz ustalonych terminów dostaw. Resort obrony narodowej zna obecne, jak i planowane do osiągnięcia moce produkcyjne, zarówno w odniesieniu do sh Krab, jak też moździerzy samobieżnych Rak, NBPWP Borsuk czy innego produkowanego w spółce sprzętu” – czytamy w odpowiedzi ze strony PGZ.

Przypomnijmy też, że niedawno „Dziennik Zbrojny” szacował na podstawie danych od Agencji Uzbrojenia, że w latach 2022-2027 Huta Stalowa Wola ma dostarczyć równolegle 90 samobieżnych armatohaubic Krab dla Sił Zbrojnych RP i 54 dla Ukrainy. To łącznie 144 sztuki (20 baterii) w ciągu 6 lat, czy średnio 24 systemy (3,3 baterii) na rok. W praktyce oznaczałoby to, że Huta produkowałaby jeden dywizjon w polskiej konfiguracji na rok.

„DZ” zaznacza, że z dostępnych danych wynika również, iż w latach 2023-2024 HSW będzie realizowała dostawy AHS Krab w ramach zamówienia dla Ukrainy. Dodajmy, że poza produkcją „Krabów”, HSW prowadzi remonty i naprawy dostarczonego sprzętu, co ma wpływ na moce produkcyjne zakładu.

Jak informowaliśmy, w listopadzie szef PGZ oświadczył, że Wojsko Polskie będzie potrzebowało ponad 1 tys. wozów bojowych Borsuk, a może nawet do 2 tys. sztuk. „Zakładamy produkcję minimum 100 sztuk rocznie” – zadeklarował.

Z kolei w grudniu ub. roku Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej oświadczył w Polskim Radiu 24, że w okresie wakacyjnym zostanie podpisana umowa na produkcję seryjną BWP Borsuk. „Myślę, że w pierwszym półroczu przyszłego roku ten sprzęt będzie w rękach naszych żołnierzy” – podkreślił.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 roku prezes PGZ mówił o budowie około 100 egzemplarzy Borsuka rocznie. „Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej” – deklarował.

BWP Borsuk jest wyposażony w wieżę ZSSW-30. W lipcu zwracaliśmy uwagę, że według oficjalnego komunikatu MON produkcja 70 wież ZSSW-30 dla KTO Rosomak będzie trwała do 2027 roku. To w przybliżeniu 5 lat, co w uśrednieniu daje jedną sztukę na miesiąc. Żeby to potwierdzić i ustalić, czy w komunikacie MON nie ma błędu, a termin podany przez ministerstwo nie dotyczy przypadkiem wszystkich 341 zakontraktowanych wież, zwróciliśmy się do MON i PGZ. Te jednak odmówiły odpowiedzi, zasłaniając się niejawnym statusem stosownego dokument.

BWP Borsuk to następca pojazdów BWP-1 i jest obecnie testowany przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. To nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd zdolny jest do transportu w przedziale desantowym sześciu żołnierzy w rejony pola walki.

BWP Borsuk charakteryzuje się zdolnością pokonywania przeszkód wodnych pływaniem oraz zdolnością do działań w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Jego prędkość maksymalna po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, z kolei pływać może z maksymalną prędkością do 8 km/h. Masa Borsuka w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

