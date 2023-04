Gruzin zajmował się przewozem “na aplikację”. Dokonał rozboju na pasażerce

Południowoamerykański serwis SA Defensa podał w piątek, że resort obrony Peru autoryzował rozpoczęcie programu zakupu nowych kołowych transporterów opancerzonych w układzie napędowym 8×8. KTO Rosomak miał się znaleźć wśród pięciu ofert.

Peru’s (🇵🇪) @MindefPeru has authorized the beginning of the 8x8 AFV competition for the Army.