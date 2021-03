Gowin: Pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi, które ułatwią dostęp cudzoziemców do rynku pracy

„Resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które ułatwiałyby dostęp cudzoziemców do rynku pracy” – oświadczył w środę szef wspomnianego ministerstwa Jarosław Gowin. Wyraził opinię, że polska gospodarka musi otwierać się szeroko na pracowników zagranicznych.

Wicepremier został zapytany podczas środowej konferencji prasowej o problem braku pracowników na rynku pracy. Jarosław Gowin zwrócił uwagę, że mimo pandemii i recesji, Polska nadal ma większy problem z brakiem pracowników. Wyraził opinię, że wymaga to śmiałych kroków, m.in. takich, które zachęciłyby Polaków do większej aktywności zawodowej. „Ciągle mamy sporą część społeczeństwa, która – z wielu powodów, często dobrze uzasadnionych – jest nieaktywna zawodowo. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek przymuszać do podjęcia pracy, ale żeby stworzyć system zachęt do takiej pracy” – powiedział wicepremier cytowany przez portal „Business Insider”. Dodał, że jego zdaniem Polska musi szerzej otworzyć się na pracowników z zagranicy.

„Nie ulega dla mnie wątpliwości, że tak jak w poprzednich kilku latach, polska gospodarka musi szeroko otwierać się na zasilający ją strumień pracowników zagranicznych. W tej sprawie w ministerstwie rozwoju pracy i technologii pracujemy nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które ułatwiałyby dostęp cudzoziemców do rynku pracy” – dodał.

Przypomnijmy, że w rozmowie z portalem Kresy.pl, która miała miejsce w lutym bieżącego roku, doktor Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów zwracał uwagę, że sprowadzanie do Polski imigrantów jest działaniem krótkofalowym, które w dłuższej perspektywie doprowadza m.in. do zahamowania rozwoju technologii. Zwracał uwagę na zjawisko tzw. pułapki średniego rozwoju.

„Pułapka średniego rozwoju polega na tym, że różne państwa, starając się dogonić państwa wysokorozwinięte, stosują politykę gospodarczą dostosowaną do wielkich korporacji, osiągają pewien poziom, ale już go nie przekraczają” – mówił.

Zdaniem doktora Cezarego Mecha, oprócz pułapki średniego rozwoju, mamy w Polsce także do czynienia z „pułapką dyfuzyjną”. Oba zjawiska utrudniają rozwój nowych technologii, hamują także proces podnoszenia płac.

Dr Cezary Mech zwrócił także uwagę na kwestie związane z wpływem masowej imigracji na bezpieczeństwo publiczne, przebieg zjawiska w kontekście pandemii koronawirusa, a także przekłamania, które z przyczyn politycznych powielane są w przestrzeni publicznej.

