DGP: Nienotowany w naszej historii napływ cudzoziemców. 75 proc. z nich to Ukraińcy

„Na koniec września w polskim systemie ubezpieczeń społecznych było ubezpieczonych 689 tys. obcokrajowców, o 19 tys. więcej niż w lutym. – To skala nienotowana w naszej historii” – „Dziennik Gazeta Prawna” (DGP) cytuje Pawła Żebrowskiego, rzecznika ZUS. Podkreślono, że 75 proc. z nich to Ukraińcy.

Z danych uzyskanych przez DGP wynika, że na koniec września w Polsce było 689 tys. obcokrajowców, którzy wykonują w Polsce legalną pracę i podlegają ubezpieczeniom społecznym. „Oznacza to wzrost o 31 tys. względem sierpnia i o 19 tys. względem lutego” – napisał dziennik we wtorek. Podkreślono, że jest to skala nienotowana w naszej historii. Zaznaczono, że Ukraińcy stanowią około 75 proc. z nich.

„Na początku epidemii obserwowaliśmy odwrotny trend – przypomina Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Firmy bowiem w pierwszej kolejności rozwiązywały umowy z obcokrajowcami. – Ponadto na przełomie marca i kwietnia spora ich grupa sama zdecydowała się wyjechać ze względu na dużą niepewność panującą wówczas na całym świecie” – pisze gazeta.

Paweł Żebrowski zwraca uwagę, że trend jest zauważalny od 2004 r. – przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. „Obecnie około 75 proc. z nich to Ukraińcy” – podkreśla.

„Po pierwsze, agencje pracy zdążyły dostosować się już do sytuacji związanej z epidemią i często zapewniają obcokrajowcom mieszkania, gdy ci muszą po wjeździe do Polski odbyć kwarantannę. To na pewno zachęca cudzoziemców do przyjazdu. Po drugie, sektor produkcyjny potrzebuje ludzi do pracy. Szczególnie w obliczu powrotu części produkcji z Chin do Europy. Po trzecie, niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy są w związku z epidemią bardziej skłonni do zatrudniania ludzi legalnie, żeby mogli skorzystać z pomocy medycznej w razie choroby” – dziennik cytuje Łukasz Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

„Na koniec września organ rentowy odnotował w ubezpieczeniu zdrowotnym 725 tys. cudzoziemców” – pisze dziennik. Medium podkreśla, że może to wynikać także z lepszej kondycji opieki medycznej w Polsce niż np. na Ukrainie.

serwisy.gazetaprawna.pl / Kresy.pl