Turcy uważają, że gaz ziemny z należącego do niej złoża w Skarya w Moczu Czarnym wystarczy do eksportowania surowca na rynek europejski.

Wydobycie gazu ze złoża zostanie uruchomione 20 kwietnia 2023 r. jak poinformował szef Turkish Petroleum Melih Khan Bilgin, a za nim rosyjski portal Wiedomosti. Twierdzi on, że podmorskie złoże ma „dobry potencjał dla europejskiego rynku gazu”. Jak powiedział – „Myślę, że w obecnych warunkach rynkowych nie będziemy mieli trudności ze znalezieniem klientów”.



Według danych Turkish Petroleum w szelfie Morza Czarnego wzdłuż wybrzeża Turcji odkryto do 710 miliardów metrów sześciennych możliwego do wydobycia gazu ziemnego. Większość tego surowca znajduje się na polu Sakarya.

Turecka firma zagospodarowuje złoże wspólnie z konsorcjum, w skład którego wchodzi amerykańska firma Schlumberger i brytyjska Subsea 7. Bilgin powiedział, że we wrześniu, kiedy uruchomione zostanie siedem kolejnych odwiertów, wydobycie gazu w Sakarya sięgnie 10 mln m sześc. dziennie. Liczy, że produkcja osiągnie poziom 40 mln m sześc. m dziennie do 2028 r., kiedy to pole będzie działać na pełnych obrotach.

Wiedomosti podkreślają, że Bilgin przyznał również, że rosyjskie zniżki na ceny energii pomogły w rozwoju działalności Turkish Petroleum i podkreślił, że Turcja nadal pogłębia stosunki handlowe z Rosją.

13 kwietnia Bilgin powiedział TASS, że złoże Sakarya będzie częścią koncpecji stworzenia hubu gazowego w jego państwie. Jednak Turcja nadal będzie importować gaz. Wyjaśnił, że obecnie Turcja jest w 99,5 proc. uzależniona od importu gazu z zagranicy. Jednocześnie uruchomienie wydobycia z Sakarya pozwoli zmniejszyć tę zależność o 15 proc. do końca 2023 roku w pierwszej fazie, a w drugiej fazie projektu – o 35 proc.

Turcja jest obecnie importerem gazu. Według tureckiej Rady Regulacji Rynku Energii (EPDK) w 2022 r. kraj zaimportował 54,7 mld m sześc. gazu – o 7 proc. mniej niż w 2021 r. Dostawy gazu rurociągowego z Rosji zmniejszyły się o 18 proc. do 21,6 mld m sześc. Dostawy rosyjskiego gazu do Turcji odbywają się gazociągami „Turkish Stream” i „Blue Stream”. Iran był drugim co do wielkości eksporterem gazu do Turcji – w 2022 roku dostarczył Turkom 9,4 mld m sześc. Na trzecim miejscu wśród dostawców znalazł się Azerbejdżan (8,7 mld metrów sześciennych).

Szef Gazpromu jeszcze w grudniu rozmawiał z Turkami na temat inicjatywy uczynienia ich kraju dystrybutorem gazu na inne rynki.

