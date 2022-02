Rosyjska ropa najdroższa od ponad siedmiu lat

Obywatele USA, którzy przebywają na Białorusi, powinni natychmiast opuścić ten kraj - ogłosił Departament Stanu USA w poniedziałek. W oświadczeniu wskazano, że aktywność rosyjskiego wojska na granicy z Ukrainą jest "nietypowa i budząca zaniepokojenie".

Belarus: Do not travel due to the arbitrary enforcement of laws, risk of detention, unusual & concerning Russian military buildup along Belarus’ border with Ukraine, COVID-19 & related entry restrictions. U.S. citizens in Belarus should depart immediately. https://t.co/sr0ltm11fT pic.twitter.com/as1icw93BH