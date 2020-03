Polepszone nastroje chińskich menadżerów – chińska gospodarka odbija się od dna

Wskaźnik PMI ilustrujący nastawienie menadżerów chińskich firm w marcu znacznie wzrósł w stosunku miesięcznym co może prowadzić do odbudowy chińskiej produkcji.

Chińska agencja informacyjna Xinhua poinformowała we wtorek, że prowincję Hubei, która była pierwszym chińskim regionem w którym odnotowano masowe zachorowania wywołane przez COVID-19, opuściła ostatnia grupa lekarzy z innej prowincji przerzucona tam w czasie kryzysu do pomocy miejscowej służbie zdrowej. Władze zniosły też ograniczenia nałożone wcześniej w prowincji Hubei.

Xinhua donosi również o odbijającym od dna wskaźniku PMI. Wskaźnik Purchasing Managers’ Index (PMI) jest skwantyfikowaną wartością odzwierciedlającą aktywność zarządzających przedsiębiorstwami w zamawianiu i nabywaniu dóbr i usług na danym rynku. Zachowania te w głównej mierze wpływają na proces gospodarczy niejako wyprzedzając inne wskaźniki ekonomiczne, w tym te odzwierciedlające produkcję.

W marcu wskaźnik PMI wzrósł w Chinach do poziomu 52 z 35,7 w lutym, podało we wtorek Narodowe Biuro Statystyki Chińskiej Republiki Ludowej. Inne dane odzwierciedlają tendencję do odbudowy chińskiej gospodarki po przestoju wywołanym przez pandemię. 96,6 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw przywróciło już produkcję, tym samym produkcja wzrosła o 17,7 proc. w stosunku miesięcznym. Zhao Qinghe z Narodowego Biura Statystyki zastrzegł jednak, że produkcja jeszcze wróciła jeszcze do poziomu sprzed kryzysu pandemicznego i sugerował, że na pełną odbudowę będzie można mieć nadzieję gdy wskaźnik PMI będzie rosnąć przez kolejne dwa miesiące.

