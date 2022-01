Amerykański gaz zdominował europejski rynek

W styczniu bieżącego roku ilość gazu dostarczonego przez Amerykanów do UE była znacznie większa niż ilość surowca jaki napłynął z Rosji.

Portal MSN.com powołując się na agencję Bloomberga podał, że w od początku roku spółki amerykańskie dostarczyły do Unii Europejskiej wyeksportowały do Unii Europejskiej pięciokrotnie więcej gazu niż Rosjanie. Agencja twierdzi, że w styczniu każdego dnia w UE odbierano po około 250 mln metrów sześciennych gazu LNG. W znacznej większości pochodził on z USA.

MSN.com napisał o blisko 30 gazowcach z amerykańskim gaze jakie w styczniu dobiły do europejskich portów. Właśnie to pozwoliło na niespotykaną wcześniej dominację amerykańskiego „błękitnego paliwa” na unijnym rynku wobec surowca z Rosji.

Gazprom bowiem znacząco zredukował dostawy na zachód. Słowacki operator gazowy Eustream twierdzi, że średni dzienny wolumen dostaw z Rosji w okresie 1-9 stycznia spadł do 54 mln m sześc., czyli był o połowę mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. MSN.com przypomina również, że jeszcze w grudniu rosyjski gaz przestał być tłoczony na zachód polski odcinek gazociągu jamalskiego.

Portal napisał, że napływ amerykańskiego gazu wyhamował wzrost jego ceny, a nawet obniżył ją na europejskim rynku. „W ciągu ostatnich trzech tygodni kontrakty terminowe na gaz z dostawą w przyszłym miesiącu potaniały na londyńskiej giełdzie ICE o 56 procent. Do końca notowań we wtorek ustabilizowały się poniżej 1000 dolarów (dokładnie do 904 dol.), tracąc w ciągu dnia 3 procent” – podał MSN.com.

Przypomnijmy, że w sobotę 18 grudnia doszło do radykalnego obniżenia ilości gazu przesyłanego przez Rosjan do Europy przy pomocy rurociągu „Jamał”. Co ciekawe doszło to tego po tym, gdy rosyjski gigant gazowy Gazprom zarezerwował w ostatniej chwili przepustowość gazociągu, aby w nadchodzących dniach przesyłać dodatkowy gaz do Niemiec przez Polskę. Po informacji o tym europejskie ceny referencyjne gazu ziemnego spadły w ubiegły piątek o 15 proc. Następnie Gazprom całkowicie zaprzestał podawania gazu do „Jamału” co spowodowało 21 grudnia konieczność jego rewersowania i odbierania gazu od strony Niemiec.

Obniżenie transportu gazu przez „Jamał” może mieć również związek z rozpoczęciem napełniania kolejnej nitki gazociągi Nord Stream.

msn.com/kresy.pl