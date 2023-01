Foreign Policy: Turcja dostarcza Ukrainie amunicję kasetową

Turcja zaczęła dostarczać Ukrainie pociski kasetowe wyprodukowane w czasach zimnej wojny – podał we wtorek amerykański magazyn Foreign Policy.

Ukraina zawarła porozumienie z Turcją po wcześniejszych nieudanych próbach uzyskania takiej amunicji z USA – pisze Foreign Policy. Ankara zaczęła dostarczać Ukraińcom pociski kasetowe w listopadzie 2022 roku.

Adresowane do Waszyngtonu prośby Kijowa nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią, ponieważ amerykańskie prawo nie zezwala na eksport amunicji kasetowej. Zgoda na jej sprzedaż oznaczałaby dla USA duże ryzyko polityczne, ponieważ pociski kasetowe są uznawane za szczególnie niebezpieczne dla ludności cywilnej.

Cześć komentatorów argumentowała, że Stany Zjednoczone powinny zmienić swoje stanowisko w tej sprawie, ponieważ amunicja kasetowa okazałaby się bardzo przydatna w niszczeniu rosyjskich umocnionych pozycji na rozległych, otwartych przestrzeniach Donbasu.

Dodatkowo Pentagon posiada w swoich zasobach około 3 mln takich pocisków. Pochodzą z okresu zimnej wojny.

Foreign Policy przypomina, że w październiku 2022 roku Kijów wykazał szczególne zainteresowanie tzw. DPICM, czyli pociskami kasetowymi z subamunicją kumulacyjno-odłamkową. Wspomniana amunicja jest przeznaczona do niszczenia ruchomych celów, takich jak czołgi lub pododdziały wroga. Wybucha dziesiątkami mniejszych pocisków.

„Kiedy Stany Zjednoczone odmówiły [Ukrainie] dostępu do amunicji kasetowej, Turcja była jedynym miejscem, gdzie można było dostać takie uzbrojenie. To pokazuje, że nawet jeśli [Ankara] zbliżyła się pod pewnymi względami do Rosji, to stała się dla Ukrainy bardzo ważnym partnerem wojskowym” – amerykański magazyn cytuje anonimowe źródło.

Turecka amunicja typu DPICM została wyprodukowana w czasach zimnej wojny w ramach porozumienia z USA. Po każdym wystrzale główny pocisk rozrywa się na 88 mniejszych ładunków.

Władze w Ankarze nie ujawniały oficjalnie, że dostarczają wspomnianą amunicję Kijowowi. Turcja chciała w ostatnich miesiącach zachować to w tajemnicy – podkreśla Foreign Policy.

Ambasada Turcji w Waszyngtonie ani ukraińskie ministerstwo obrony nie odpowiedziały na prośbę magazynu o komentarz.

Zobacz także: CNN: Administracja Bidena rozważa dostarczenie amunicji kasetowej Ukrainie

foreignpolicy.com / Kresy.pl