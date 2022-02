Estońscy cywile trenują na wypadek wojny [+VIDEO]

Tysiące cywilów szkoli się na wypadek zagrożenia w organizacji paramilitarnej Estońska Liga Obrony – podała w niedzielę Deutsche Welle. W przypadku rosyjskiego ataku planują obronę Estonii.

Jak podała w niedzielę Deutsche Weele, tysiące estońskich cywilów szkoli się na wypadek zagrożenia w tak zwanej Kaitseliit lub Estońskiej Lidze Obrony. W przypadku rosyjskiego ataku planują obronę Estonii.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„W rzeczywistości są to informatycy lub inżynierowie budownictwa. W sytuacji zagrożenia mają się szybko zmobilizować do zadań paramilitarnych. W związku z napięciami na granicy z Ukrainą, obawy o eskalację narastają także w Estonii – najbardziej wysuniętym na wschód kraju NATO z prawie 300-kilometrową granicą z Rosją” – poinformował portal.

Fearful they might too be impacted by Russian aggression, thousands of Estonian civilians are training for the worst case scenario.

If Moscow attacks, this paramilitary organization plans to defend Estonia. pic.twitter.com/UARiVV3eN6

— DW News (@dwnews) February 20, 2022