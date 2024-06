Emerytowany brytyjski pułkownik: Wojska europejskie będą zmuszone walczyć na Ukrainie

Emerytowany pułkownik armii brytyjskiej Glen Grant, w rozmowie z ukraińskimi mediami przekonywał, że jedyną alternatywą dla wprowadzenia zachodniego kontyngentu na Ukrainę może być jedynie znalezienie ogromnej ilości amunicji.

“Zachodnie stolice próbowały zastosować metody czasu pokoju, aby rozwiązać problem wojny, a teraz widzą, że to nie zadziałało. Bardzo długo z tym zwlekali, bo powinno to nastąpić rok temu, a może nawet rok temu To, co próbowali zrobić, nie przyniosło wystarczającego skutku, aby naprawdę wpłynąć na Rosję, zatrzymać wojnę lub pozwolić Ukrainie na odepchnięcie okupantów” – powiedział emerytowany pułkownik armii brytyjskiej.

Według niego Europejczycy znajdują się obecnie w sytuacji, w której muszą zacząć pomagać już w kraju, aby wzmocnić wyszkolenie i determinację ukraińskich żołnierzy.

“Powoli, ale konsekwentnie zmierzamy do tego, że wojska europejskie będą zmuszone do wzięcia udziału w działaniach wojennych. Nie mam co do tego wątpliwości. Na pewnym etapie tak się stanie, bo jedyną alternatywą jest poszukiwanie ogromnej ilości amunicję, ogromną ilość sprzętu, ogromną ilość wszystkiego, co potrzebne, w tym żywność, moździerze, hełmy i ubrania, co moim zdaniem jest mniej prawdopodobne, a Rosja będzie nadal iść do przodu, krok po kroku , aż dotrzemy do etapu, w którym europejskie stolice powiedzą: Dość, jesteśmy gotowi dołączyć do Was i walczyć z Rosją. Może to zająć rok, może dwa, ale konsekwentnie zmierzamy w tym kierunku” – podsumował Glen Grant.

Zdecydowana większość Polaków jest przeciw wysyłaniu wojska na Ukrainę – wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Na taką ewentualność zgodziłoby się tylko 9 proc. badanych.

Ankieterzy zapytali Polaków, “czy Polska powinna wysłać żołnierzy z naszego kraju na Ukrainę?”. “Tak” odpowiedziało jedynie 9 proc. ogólnej liczby badanych, a odpowiedzi “nie” udzieliło 71 proc. respondentów – poinformowała w sobotę Rzeczpospolita. 20 proc. badanych zadeklarowało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Rz zwraca uwagę, że w przypadku badanych w wieku do 24 lat aż 73 proc. nie chce wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę

Jak czytamy, badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 maja 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Niemiecka gazeta Spiegel informowała w poniedziałek, że państwa bałtyckie i Polska nie wykluczają wysłania swoich wojsk na Ukrainę. Według publikacji wysłanie polskich wojsk może nastąpić, jeśli Rosja odniesie znaczący sukces na froncie ze względu na niewystarczającą pomoc ze strony Zachodu.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczyło tym doniesieniom: “Nie rozważamy pomysłu wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, nie ma takich planów. Apelujemy o szczególną ostrożność w kwestii wiarygodności pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji”.

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski w wywiadzie dla europejskich dzienników nie wykluczył możliwości wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę.

Kresy.pl/Espresso