Duda: koniec wojny leży w interesie Polski i Chin

W interesie Polski i Chin jest to, aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła – oświadczył prezydent Andrzej Duda, który przebywa z kilkudniową wizytą w ChRL.

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa z kilkudniową wizytą w Chinach, wypowiadał się środę w Szanghaju podczas otwarcia polsko-chińskiego forum gospodarczego. Wyraził chęć, aby relacje gospodarcze między Polską a Chinami były bardziej intensywne i żeby cechowała je równowaga.

“Świadomi potęgi gospodarczej Chin, ale mając też na uwadze ogromny potencjał Polski, zaliczanej do dwudziestu największych gospodarek świata, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że import z Chin przewyższa nasz eksport do tego kraju aż prawie szesnastokrotnie. Ten bilans cały czas jest porażający i naszym wielkim zadaniem jest to, żeby go przynajmniej trochę zmienić. Oczywiście, przy świadomości proporcji pomiędzy Polską a Chinami” – powiedział.

Jak wskazał, to m.in. wynik różnic w strukturze gospodarek i handlu, lecz także efekt ograniczonego dostępu do chińskiego rynku dla wielu produktów, których Polska jest producentem i znaczącym eksporterem.

Czytaj: Chiny zniosły krótkoterminowe wizy dla Polski

“Cieszę się, że podczas moich rozmów w Pekinie podpisaliśmy porozumienie w sprawie planu działań zmierzających do wznowienia do Chin eksportu polskiego drobiu. To duży krok naprzód. Liczymy, że wkrótce zostanie wprowadzona w pełni tzw. regionalizacja jeżeli chodzi o drób, ale także, że Chiny całkowicie zdejmą zakaz importu wołowiny” – podkreślił Andrzej Duda.

Przypomniał, że w ubiegłym roku, po raz pierwszy od 8 lat, handel dwustronny między Polską a Chinami zanotował spadek, co było spowodowane toczącą się na Ukrainie wojną i zaburzenia łańcuchów logistycznych.

Prezydent ocenił, że Polska znajduje się w strategicznym i centralnym położeniu na szlaku kolejowym łączącym Europę i Chiny.

“Agresja Rosji na Ukrainę, a także wsparcie tych działań przez Białoruś ogranicza współpracę w dziedzinie transportu, szczególnie kolejowego. Musimy mówić o tym wprost, bo ta sprawa jest dla nas fundamentalnie ważna: atak Rosji na Ukrainę to także zamach na swobodę handlu międzynarodowego. W interesie Polski i Chin jest to, aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła” – powiedział.

Jak dodał, liczy na to, że wojnę zakończy trwały pokój i przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego.

Duda zachęcał do inwestycji w Polsce zapewniając, że jesteśmy bezpieczną, stabilną i perspektywiczną lokalizacją dla zagranicznego kapitału i inwestycji.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się też w poniedziałek z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Podpisano kilka porozumień gospodarczych, w tym porozumienie w sprawie eksportu polskiego drobiu.

Zobacz także: Wiceszef polskiej dyplomacji domaga się od Chin wsparcia Ukrainy

wnp.pl / Kresy.pl