Czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w Norwegii podczas ćwiczeń NATO

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w piątek w północnej Norwegii, podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych przez NATO, zginęło czterech amerykańskich żołnierzy w wyniku katastrofy zmiennowirnikowca MV-22B

„Z danych policji wynika, że wszyscy czterej są narodowości amerykańskiej” – podała norweska policja. Premier kraju Jonas Gahr Stoere wyraził na Twitterze kondolencje z powodu śmierci czterech Amerykanów.

It is with great sadness we have recived the message that four American soldiers died in a plane crash last night. The soldiers participated in the NATO exercise Cold Response. Our deepest sympathies go to the soldiers’ families, relatives and fellow soldiers in their unit.

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) March 19, 2022