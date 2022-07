CNN: USA zaniepokojone kryzysem energetycznym w Europie, Biden wysłał swojego człowieka

Waszyngton poważnie obawia się, że kryzys energetyczny i ryzyko braku gazu przed nadchodzącą zimą osłabia jedność Europy w stosunku do Rosji i negatywnie wpłyną na sytuację w USA – podaje CNN. Biały Dom wysłał do Europy prezydenckiego koordynatora ds. energii globalnej, Amosa Hochstein.

Jak podała we wtorek stacja CNN, administracja prezydenta USA, Joe Bidena, „wściekle pracuje za kulisami, by utrzymać jedność swoich europejskich sojuszników przeciwko Rosji”. Ma to związek dalszą redukcją przez Rosjan dostaw surowców energetycznych do Unii Europejskiej. Amerykańscy dygnitarze twierdzą, że „wywołało to panikę po obu stronach Atlantyku w związku z potencjalnymi, poważnymi brakami gazu przed nadchodzącą zimą”.

Informowaliśmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rosyjski koncern Gazprom wstrzymał w środę pracę jeszcze jednej turbiny gazociągu Nord Stream 1. Będzie to skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do zachodniej Europy do 20 procent maksymalnej przepustowości rurociągu.

W opinii Waszyngtonu, ruch Rosji jest odwetem za zachodnie sankcje. Ponadto, stawia to Zachód w obliczu niewiadomej, czy Europie wystarczy gazu na zimę.

W tej sytuacji, Biały Dom wysłał do Europy Amosa Hochstein, prezydenckiego koordynatora ds. energii globalnej. Według amerykańskich dygnitarzy, udaje się on do Paryża i do Brukseli, żeby przedyskutować planowanie awaryjne z amerykańsko-unijną grupą zadaniową ds. energii. Została ona utworzona w marcu br., miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę.

Jeden z anonimowych urzędników administracji USA przyznał, że najbardziej obawiali się właśnie takiej sytuacji. Amerykanie uważają, że efekty kryzysu gazowego w Europie odbiją się na sytuacji w Stanach Zjednoczonych, powodując duże wzrosty cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. Przyznają też, że będzie to wielki test dla europejskiej odporności i jedności względem Rosji.

Jak informowaliśmy, Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym tygodniu, by od 1 sierpnia br. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc. Ma to pomóc UE, której grożą dalsze cięcia dostaw rosyjskiego gazu. Komisja wezwała też do wprowadzenia tzw. mechanizmu solidarnościowego, zgodnie z którym państwa, które znajdą się w sytuacji kryzysowej, będą mogły zwrócić się do państw członkowskich z prośbą o pomoc w uzupełnieniu brakującego surowca. We wtorek po południu poinformowano, że w ramach Unii Europejskiej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia gazu.

Według CNN, również USA apelowały do państw członkowskich UE, by oszczędzały gaz na zimę. Podano też, że w w najbliższym czasie mają być rozmowy, dotyczące zwiększenia produkcji energii jądrowej, by zrównoważyć braki gazu. Amerykanie będą chcieli nakłonić Niemców, by przedłużyli termin działania swoich trzech elektrowni atomowych, które pierwotnie miały zostać wyłączone przed końcem tego roku.

Amerykańscy urzędnicy, którzy w tym temacie są w ścisłym kontakcie głównie z urzędnikami z Niemiec i Francji, są według źródeł CNN „skrajnie zaniepokojeni” tym, że przed zimą Europie może zabraknąć gazu. Ich zdaniem, uzgodniona w UE redukcja zużycia o 15 proc. w okresie od sierpnia br. do marca 2023 roku nie wystarczy. Uważają zarazem, że za wszystko odpowiada Moskwa, która „wyżywa się” na Europie za brak oczekiwanych sukcesów w wojnie na Ukrainie i próbuje zdestabilizować sytuację na Starym Kontynencie.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oświadczył, że działania Rosji wywierają presję na rynki energii, przyczyniają się do wzrostu cen dla odbiorców i zagrażają globalnemu bezpieczeństwu energetycznemu. Zapowiedział, że USA będzie dalej współdziałać ze swoimi partnerami z Europy, by zmniejszyć zależność od rosyjskich surowców energetycznych i wspierać ich w działaniach na rzecz przygotowania się do „dalszego destabilizowania rynków energii przez Rosję”.

