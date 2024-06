Chiny zniosły krótkoterminowe wizy dla Polski

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, rozmowy obu przywódców trwały ponad cztery godziny, a w ich obecności zostało podpisanych kilka dwustronnych porozumień. “Ta wizyta jest dla mnie bardzo ważna także w znaczeniu symbolicznym – budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami” – akcentował Andrzej Duda.

“Po rozmowie ze mną Prezydent Xi Jinping zadeklarował, że Polacy będą mieli ruch bezwizowy do Chin – każdy, kto będzie chciał przyjechać na czas do 15 dni, a więc przede wszystkim w celach turystycznych czy gospodarczych, biznesowych będzie mógł to zrobić bez wiz” – poinformował Andrzej Duda podczas briefingu dla mediów.

“Te procedury już zostały w tej chwili uruchomione, więc możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach ten ruch bezwizowy stanie się faktem. Tak się tutaj zwykle w praktyce dzieje po takiej jednoznacznej deklaracji złożonej przez Prezydenta Xi Jinpinga” – zapowiedział.

Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się na początku rozmów plenarnych delegacji obu krajów. “[Wizyta] Jest dla mnie bardzo ważna w znaczeniu symbolicznym – budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami” – oświadczył. Prezydent przebywa z kilkudniową wizytą w Chinach, a w poniedziałek spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem. “W sierpniu przyszłego roku zakończę misję jako prezydent RP w głębokim poczuciu, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowane także w przyszłości” – oświadczył Duda.

Przypomniał, że pierwszą wizytę złożył w Chinach w 2015 roku, wkrótce po tym, jak objął urząd Prezydenta RP. “Byłem wtedy w Chinach po raz pierwszy, byłem niezwykle gościnnie przyjęty. I, co było wtedy dla mnie bardzo ważne, uczestniczyłem w przystąpieniu Polski do współpracy z Chinami w ramach wielkiej idei Pasa i Szlaku, którą wtedy postrzegałem, i cały czas postrzegam, jako ogromną szansę rozwojową w znaczeniu gospodarczym i w znaczeniu budowania więzi międzyludzkich pomiędzy Chinami i Europą, a z mojego punktu widzenia, jako Prezydenta Polski, przede wszystkim w budowaniu relacji pomiędzy Chinami a Polską” – powiedział prezydent Polski.

“To są dobre relacje dyplomatyczne, dobre relacje polityczne, dobre relacje międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku. One zawsze takie były, są i mam nadzieję, że takie zawsze będą w przyszłości” – kontynuował.

Polska i Chiny przyczyniają się do “umacniania światowego pokoju i zdążają do budowania pokoju tam, gdzie dzieją się sytuacje niespokojne” – oświadczył Duda. Zaprosił też przewodniczącego ChRL do złożenia wizyty w Polsce.

Czytaj: Wiceszef polskiej dyplomacji domaga się od Chin wsparcia Ukrainy

Xi Jinping przypomniał z kolei, że w 2024 roku przypada 75. rocznica ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską a Chinami. “Polska jest ważnym krajem Europy i ważnym członkiem Unii Europejskiej. Jest jednym z pierwszych krajów, który uznał nowe Chiny. Przez 75 lat nasze relacje bilateralne wzrastały w sposób stały, cały czas nadawaliśmy nową żywotność naszej tradycyjnej przyjaźni” – powiedział.

Zwrócił też uwagę na ustanowione w 2016 r. kompleksowe partnerstwo strategiczne między Chinami i Polską. “Chiny wyrażają gotowość do współpracy z Polską na rzecz pokojowego współistnienia, opartego na naszych relacjach dyplomatycznych. Chcemy pójść do przodu z naszą przyjaźnią, chcemy wznieść nasze relacje na jeszcze wyższy poziom, aby zapewnić większą stabilność i pewność w ciągle zmieniającym się, niespokojnym świecie” – oświadczył chiński przywódca.

Kresy.pl