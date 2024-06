Braun w Europarlamencie. Sikorski obawia się “antysemickich i chuligańskich wybryków”

Jednym z europosłów Konfederacji będzie Grzegorz Braun. Szef MSZ Radosław Sikorski wyraża zaniepokojenie i mówi o “antysemickich i chuligańskich wybrykach”.

Szef MSZ Radosław Sikorski komentował wyniki niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w programie “Bez uników” PR3. Wyraził rozczarowanie faktem, iż poseł Grzegorz Braun z Konfederacji uzyskał mandat w Europarlamencie.

“Niestety mamy też decyzję naszych rodaków, aby do Unii Europejskiej wysłać pana Brauna, który gdyby polskie sądownictwo szybciej działało, pewnie już byłby w pace za te antysemickie, chuligańskie wybryki” – powiedział minister.

Sikorski wyraził zaniepokojenie tym, co europoseł Konfederacji może zrobić w Brukseli. “Martwię się o to, jaką on nam tam wizytówkę wystawi, bo takie zachowania, które są nieakceptowalne w Polsce, w Brukseli są katastrofą wizerunkową dla naszego kraju, jeśli one nastąpią” – stwierdził polityk KO.

W poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska – 37,06 proc. Przewaga KO nad PiS jest jednak minimalna. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 36,16 proc. głosów. Opublikowany w niedzielę sondaż exit poll sugerował większą przewagę KO. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja – 12,08 proc. Trzecia Droga otrzymała 6,91 proc., a Lewica – 6,30 proc.

KO otrzyma 21 mandatów, PiS 20, Konfederacja 6, Trzecia Droga i Lewica po 3 mandaty.

