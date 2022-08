Bloomberg: Rosja wykorzystuje mały port w Egipcie, by obejść embargo na ropę

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, jego wartość to 550 mln dolarów - przekazał w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Pakiet będzie zawierał dodatkową amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS oraz do artylerii 155 mm.

Kirby podkreślił, że będzie to już 17. pakiet sprzętu wojskowego dla Ukrainy pochodzący bezpośrednio z magazynów USA. Łączna wartość pomocy wojskowej obiecanej Ukrainie przez USA od początku rosyjskiej inwazji to niemal 8 mld dolarów. Nie przedstawiono szczegółów pakietu poza tym, że będzie zawierał dodatkową amunicję do zestawów HIMARS oraz amunicję artyleryjską do haubic 155mm.