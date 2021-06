Biskupi Mjanmy apelują o utworzenie „korytarza humanitarnego”

Biskupi katoliccy Mjanmy zaapelowali o „humanitarny korytarz” dla tysięcy przesiedleńców uwięzionych i głodujących w strefach konfliktów – poinformował w niedzielę Vatican News. Zaapelowali również o szacunek dla miejsc kultu i innych neutralnych miejsc, w których schronienie szuka wielu niewinnych cywilów.

„Kiedy nasz kraj przechodzi przez trudne czasy, ten apel jest kierowany ze względów humanitarnych” – głosi komunikat Konferencji Biskupów Katolickich Mjamny. „Nie jesteśmy politykami, jesteśmy przedstawicielami wiary, towarzyszącymi naszemu narodowi w ich drodze ku godności człowieka” – czytamy w komunikacie.

Zubożały naród południowo-wschodniej Azji pogrążył się w chaosie od wojskowego zamachu stanu, który obalił wybrany rząd i zatrzymał jego przywódczynię, Aung San Suu Kyi. Protesty i strajki przeciwko zamachowi stanu sparaliżowały część gospodarki.

Kryzys ponownie rozpalił również dawne konflikty w Birmie między wojskiem a niektórymi zbrojnymi organizacjami etnicznymi. Obszary okupowane przez grupy etniczne Kachin, Chin, Karen i Kayah, które od dziesięcioleci zmagają się z uciskiem i prześladowaniem z rąk wojska. Szacuje się, że jedna trzecia terytorium Birmy – głównie regiony przygraniczne – jest obecnie kontrolowana przez 20 różnych uzbrojonych oddziałów rebeliantów. Wojsko zintensyfikowało swoją ofensywę przeciwko partyzantom etnicznym i grupom oporu przeciwko zamachowi stanu, rozmieszczając myśliwce i ciężką artylerię. Wielu cywilów uwikłanych w te starcia uciekło ze swoich domów i wiosek i szukało schronienia w miejscach kultu lub udało się do dżungli, gdzie brakuje im jedzenia i innych podstawowych potrzeb.

Chrześcijanie stanowią mniejszość w kraju z przewagą buddyzmu, stanowiąc 6,2 procent 54 milionów mieszkańców. Katolicy w Mjanmie stanowią około 1,5 procent populacji.

Biskupi, zauważyli: „Tysiące naszych ludzi, zwłaszcza starców i dzieci, głodują w dżunglach. Głód niewinnych ludzi to najbardziej rozdzierające serce przeżycie. To są nasi obywatele i mają podstawowe prawo do żywności i bezpieczeństwa. Dlatego błagamy wszystkich, aby życzliwie pozwolili humanitarnemu korytarzowi dotrzeć do głodujących mas, gdziekolwiek się znajdują”.

Po drugie, biskupi zauważyli, że w niedawnym konflikcie tysiące szukały schronienia w kościołach. Cztery kościoły w diecezji Loikaw w stanie Kayah znalazły się pod ostrzałem artylerii wojskowej, a tysiące ukrywających się tam uciekło gdzie indziej lub do dżungli. Biskupi wzywali do przestrzegania międzynarodowych norm w czasie wojny dotyczących sanktuariów. Kościoły, pagody, klasztory, meczety i świątynie, w tym szkoły i szpitale, są uznawane za neutralne miejsca schronienia podczas konfliktów i nie powinny być celem ataków. „Apelujemy, aby nie atakować tych miejsc i chronić osoby szukające schronienia” – powiedzieli biskupi.

Kresy.pl/Vatican News