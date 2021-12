Biden powiedział Zełenskiemu, o czym rozmawiał z Putinem

Prezydenci USA i Ukrainy „wymienili się ocenami przebiegu i rezultatów” wcześniejszej rozmowy Joe Bidena z Władimirem Putinem. Według strony ukraińskiej, Amerykanie chcą aktywnie włączyć się w proces uregulowania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w nowym, bliżej niesprecyzowanym formacie.

W czwartek wieczorem odbyła się zapowiadana wcześniej rozmowa telefoniczna prezydentów USA i Ukrainy, Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego. Była ona następstwem wtorkowej wideokonferencji Bidena z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Czwartkowa rozmowa, która rozpoczęła się późnij niż planowano, potrwała ponad półtorej godziny.

Według oficjalnego komunikatu Biura Prezydenta Ukrainy, kluczowym tematem rozmowy była sytuacja wokół Ukrainy i perspektywy aktywizacji działań na rzecz pokojowego uregulowania konfliktu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Odbyła się wymiana ocen przebiegu i rezultatów rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji” – czytamy w relacji strony ukraińskiej. Zełenski podziękował też Bidenowi za konsekwentne wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz potwierdził zaangażowanie na rzecz poszukiwania dróg do pokoju w Donbasie.

Obie strony „skoordynowały stanowiska w sprawie dalszych kroków w tym kierunku”. Ukraiński prezydent podkreślił przy tym, że Ukraina ma „jasne propozycje co do odblokowania procesu pokojowego” i jest gotowa dyskutować je „w różnych formatach”. Ponadto, obaj prezydenci omówili również sposoby zapewnienia Ukrainie wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, finansowego i politycznego, żeby „przeciwdziała trwającej agresji hybrydowej”.

W komunikacie podkreślono, że Zełenski zwrócił szczególną uwagę na problematykę bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Zaznaczył, że „strona ukraińską postrzega projekt Nord Stream 2 wyłącznie przez pryzmat gwarancji energetycznych i bezpieczeństwa, zaś jego promocja pozbawia Ukrainę ważnego czynnika odstraszania rosyjskiej agresji”. W związku z tym, omówiono „konkretne kroki, jakie można poczynić dla zwiększenie energetycznego zrównoważenia Ukrainy”.

Sam prezydent Ukrainy, relacjonując krótko rozmowę na łamach Twittera napisał, że Biden zaznajomił go z treścią jego rozmowy z Putinem”. Dodał, że omówiono też „możliwe formaty uregulowania konfliktu w Donbasie”, a także przebieg reform na Ukrainie.

Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

Do czasu publikacji artykułu, strona amerykańska nie opublikowała oficjalnej relacji z rozmowy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Bliższych informacji na temat rozmowy udzielił ze strony ukraińskiej szef Biura Prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak. Zaznaczył, że najważniejszym punktem rozmowy było zrelacjonowanie przez prezydenta USA jego rozmowy z Putinem. Jego zdaniem, rozmowa była „bardzo ciepła i bardzo szczera”.

Jermak zaznaczył, że podczas rozmowy nie doszło do żadnych kompromisów, które byłyby szkodliwe dla interesów Ukrainy. Z jego relacji wynika też, że Amerykanie chcą aktywnie włączyć się w proces uregulowania konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, w jakimś nowym, bliżej niesprecyzowanym formacie.

„Możemy dziś powiedzieć jasno, że Stany Zjednoczone zdecydowały się być aktywnym uczestnikiem procesu pokojowego. To, jak będzie się to odbywać, będzie zależeć od wielu okoliczności” – mówił Jermak. Zaznaczył, że może to być „równoległy tor” do tzw. formatu normandzkiego. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, w przyszłym tygodniu Zełenski spotka się w Brukseli z przywódcami Niemiec i Francji, żeby omówić z nimi zorganizowanie szczytu w formacie normandzkim.

Ponadto, według relacji Jermaka, Biden powiedział Zełenskiemu, że przystąpienie do NATO jest wyłącznie sprawą Ukrainy i krajów członkowskich Sojuszu.

„W ostatnim czasie wiele mówiono o jakiś rzekomych warunkach co do członkostwa [Ukrainy-red.] w NATO, odnośnie kursu na członkostwo Ukrainy w NATO. Prezydent Biden bardzo jasno powiedział, że decyzja w sprawie przystąpienia do NATO należy tylko do narodu ukraińskiego” – powiedział. Jermak zapewniał też, że prezydent USA „nie był nawet gotów omawiać tej kwestii” z Putinem. „To zależy od Ukrainy i od członków NATO”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Wcześniej pisaliśmy, że według informacji AP, mimo tego, że oficjalnie USA i NATO odrzucają żądania Putina, aby zagwarantować, że Ukraina nie zostanie przyjęta do Sojuszu, inne sygnały nieoficjalnie mają płynąć do Kijowa. AP pisze, powołując się na osobę zaznajomioną z tymi „prywatnymi rozmowami”, że wyżsi urzędnicy Departamentu Stanu przekazali Ukrainie, że jej członkostwo w NATO raczej nie zostanie zatwierdzone w ciągu następnej dekady.

Czytaj więcej: AP: USA mogą naciskać na Ukrainę, by przyznała autonomię Donbasowi

Przypomnijmy, że we wtorek, podczas dwugodzinnej rozmowy z Władimirem Putinem, Joe Biden wyraził głębokie zaniepokojenie USA i ich europejskich sojuszników w związku z „eskalacją przez Rosję sił otaczających Ukrainę”. Dał prezydentowi Rosji „jasno do zrozumienia”, że ewentualna eskalacja militarna spotka się z „silnymi środkami ekonomicznymi i innymi”.

Według oficjalnego komunikatu Kremla, Putin oskarżył NATO o „niebezpieczne próby opanowania ukraińskiego terytorium”. Oświadczył, że oczekuje „wiarygodnych, prawnie ustalonych gwarancji, wykluczających rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim i rozmieszczenie w sąsiadujących z Rosją państwach ofensywnych systemów broni uderzeniowej”.

Dodajmy, że prezydent USA Joe Biden dzień po rozmowie z Władimirem Putinem stwierdził, że Stany Zjednoczone jednostronnie nie wystąpią zbrojnie na rzecz Ukrainy. Wyraźnie zaznaczył, że nie może być mowy o bezpośrednim militarnym zaangażowaniu ich sił zbrojnych w odpieranie Rosjan na Ukrainie, przynajmniej nie w układzie jednostronnym. Oświadczył też, że w kwestii sytuacji na Ukrainie zamierza konsultować się tylko z niektórymi sojusznikami. Według doniesień medialnych, chodzi głównie o Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Włochy.

President.gov.ua / Ukrinform / Kresy.pl