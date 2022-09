Zamach bombowy w Kabulu, nie żyje dwóch pracowników ambasady Rosji [+VIDEO]

Dwóch Rosjan, w tym jeden dyplomata, zginęło w wyniku eksplozji w pobliżu ambasady Federacji Rosyjskiej w Kabulu.

Jak podało w poniedziałek w komunikacie rosyjskie MSZ, dwóch pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Kabulu zginęło w wyniku zamachu terrorystycznego w pobliżu tej placówki.

„5 września o godzinie 10:50 czasu kabulskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do oddziału konsularnego ambasady Rosji w Kabulu, nieznany bojownik odpalił ładunek wybuchowy. W wyniku ataku zginęło dwóch pracowników misji dyplomatycznej, wśród obywateli Afganistanu są też ofiary” – podało MSZ Rosji.

Agencja RIA Nowosti podała, że zabici Rosjanie to dyplomata oraz osoba z ochrony placówki. W sumie według RIA Nowosti zginęło co najmniej 10 osób a 8 trafiło do szpitala. Z kolei TASS podaje, że zginęło co najmniej 8 osób a 15 zostało rannych.

Do wybuchu miało dojść, gdy rosyjski dyplomata wyszedł z placówki, aby ogłosić nazwiska kandydatów do otrzymania wizy.

Rządzący w Afganistanie ruch talibów poinformował, że zamach był dziełem zamachowcy-samobójcy, który planował wysadzić się w tłumie. Tuż przed zamachem miał on zostać zidentyfikowany przez służby bezpieczeństwa, które „otworzyły do niego ogień, co spowodowało eksplozję”.

Do tej pory żadne ugrupowania zbrojne działające w Afganistanie nie wzięło odpowiedzialności za atak.

