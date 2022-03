NATO odcięło się od inicjatywy Kaczyńskiego rozmieszczenia sił na Ukrainie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg szybko odniósł się do propozycji prezesa Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonej przy okazji wyjazdu na Ukrainę.

W czasie środowej konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego odrzucił sugestię Jarosława Kaczyńskiego, by na Ukrainie pojawiła się „misja pokojowa” angażująca państwa NATO.

„Wspieramy wysiłki pokojowe. Wzywamy Rosję i prezydenta Putina do wycofania swoich wojsk, ale nie planujemy rozmieszczenia wojsk NATO na terenie Ukrainy” – słowa Stoltenberga zacytowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN, której korespondent był obecny na konferencji.

Stoltenberg wyraził przekonanie, że te formy wsparcia dla Ukrainy, jakie w tej chwili realizuje NATO, wzmacniają jej pozycję wobec atakującej Rosji. „Wspieramy wszelkie starania, aby znaleźć rozwiązanie w drodze negocjacji. Popieramy wszelkie wysiłki zmierzające do znalezienia rozwiązania dyplomatycznego i oczywiście popieramy i z zadowoleniem przyjmujemy negocjacje, które obecnie toczą się między Ukrainą a Rosją” – zadeklarował sekretarz generalny NATO. Uznał on przy tym, że szansa Ukraińców przy stole rokowań związana jest z „sytuacją na polu bitwy”.

„Jednym z powodów, dla których Ukraińcy również mówią, że widzą pewne kroki we właściwym kierunku, jest to, że mają zdolność do oporu” – powiedział o perspektywie negocjacji Stoltenberg. Jak dodał – „Dlatego odwaga, zaangażowanie i wsparcie sojuszników NATO dla Sił Zbrojnych Ukrainy jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o to, co Ukraińcy mogą osiągnąć w ramach procesu negocjacyjnego z Rosją”.

Prezes partii rządzącej Polską zadeklarował w środę, że uważa, iż „potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie wstanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy”.

24 lutego Rosja rozpoczęła zbrojny atak na Ukrainę z siedmiu kierunków. Walki objęły kilka ukraińskich obwodów, a wojska rosyjskie podeszły z dwóch kierunków pod Kijów. Wojna spowodowała znaczną liczbę ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz rozległe zniszczenia materialne.

